Vreme čitanja: 1min | sre. 18.11.26. | 11:20
Pročitajte nekoliko predloga za 18. novembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Devojke iz Mančestera stoje mnogo bolje na tabeli, ali imaju samo jednu pobedu (uz tri remija). Ovo je odlična prilika da dođu do drugog trijumfa pošto su Šveđanke osvojile tek dva boda i to u prethodna dva kola. Ako vam je kvota na dvojku mala, iskombinujte ishod sa 3+. Utakmica je u Mozzart RELAX ponudi.
Konačan ishod
Do kraja brazilskog šampionata ostala su još četiri kola, a malo toga je definitivno razrešeno. Ono što jeste je da je Šapekoense ispao u Seriju B, dok pretposlednji Remo u teoriji i dalje može da se izvuče. Da li će uspeti u tome? Iskreno sumnjamo, ali kec ovde neće izostati.
Konačan ishod
Ovo je jedan od najneizvesnijih mečeva koji se igraju noćas. Kruzeiro ne može da osvoji titulu, ali još nije osigurao plasman u Kopa Libertadores. Na njegovu žalost i Palmeiras i te kako ima motiva za borbu jer zaostaje tri boda za vodećim Flamengom. Opredelite se za GG.
Oba tima daju gol
Već smo pomenuli da je Flamengo lider, međutim, nipošto ne sme da se opusti. Domaći od polovine avgusta nisu doživeli prvenstveni poraz i ne očekujemo da će baš sada da prospu pomuženo mleko. Pritom, u poslednje vreme vrlo su efikasni, tako da će realnog keca da isprati 3+.
Mozzart kombinazzije
Mozzart RELAX donosi vam brži prolaz i na ovoj utakmici. Devojke iz Torina (malo je nevaspitano zvati ih Stare dame) imaju šest bodova, ali su u prethodnom kolu izgubile sa 6:0 od Lavica iz Liona, i to kod kuće. Domaća ekipa i inače ume i da postigne i da primi puno pogodaka, a kako protivnice ne znaju za pobedu naš izbor je 1&GG.
Mozzart kombinazzije
Domaći su odigrali utakmicu više i osvojili pet bodova manje, ali to nije glavni razlog zbog kojeg smatramo da treba probati dvojku. Dok je Gosport vezao dva poraza, protivnik ih je ostvario tri u nizu, a bez prvenstvenog neuspeha je u poslednjih pet kola (uz samo jedan remi).
Konačan ishod
Domaći su među onima koji mogu da ispadnu, a teoretski ni njihov protivnik još nije sasvim siguran pošto ima deset bodova više od 17. Korintijansa. No, u praksi Santos juri plasman u Kopa Libertadores, a bez obzira na to što ima problema sa formom očekujemo da dođe dvojka.
Konačan ishod
Potpuno u senci Lige nacija, a kada je Srbija u pitanju posebno u senci debakla izabranika Veljka Paunovića, ostala su neka druga takmičenja. Jedno od njih je i ovo. Kada su se ove ekipe sastale u avgustu Radnički je u Kragujevcu slavio sa 3:0. Sada bismo ih radije preskočili.
Konačan ishod