Srbija je u šeširu sa nosiocima gde su još Hrvatska, Danska i Vels. Među nepovlašćenima su Republika Irska, Mađarska, Bosna i Hercegovina i Slovenija. Sam pogled na sastav šešira otkriva prilično jasnu sliku ko je poželjan, a ko za izbegavanje. Po svemu viđenom poslednjih godina, Srbija će biti najpoželjnija opcija Ircima, Bosancima, Mađarima i Slovencima. Danska i Hrvatska su svakako za izbegavanje, a čak je i Vels teži rival od Orlova.

To je neprijatna realnost srpske reprezentacije. U kvalifikacijama za Mundijal se našla i iza Albanije, dok je u Ligi nacija imala najgori bilans od svih ekipa iz prvog šešira. Ne treba trošiti reči koliko su Hrvati i Danci iznad, dok je Vels u konkurenciji Portugalaca, Danaca i Norvežana osvojio tri boda, bio konkurentan u većini duela, a u prethodnim kvalifikacijama je makar dogurao do plej-ofa. Svi oni imaju neke argumente zašto će Srbija prekosutra biti poželjnija od njih na žrebu.

Srbija više nema pravo da sebe smatra favoritom u ozbiljnim takmičenjima. Pokušaćemo da objasnimo i zašto…

Srbija je u spirali propadanja još od one noći u Lisabonu 2021. Iako je kasnije kod Piksija nastavila da beleži uspešne rezultate, oni su sve više bili plod sreće i sjajnih golmana nego fudbalskog kvaliteta. One kvalifikacije za EP je prošla kroz iglene uši protiv Bugara, Crnogoraca… Na EP je razočarala, a potom je usledila Liga nacija u kojoj su golmani činili čuda. Jedna od najvećih zabluda je bila eliminacija Austrije u plej-ofu za opstanak. Bilo je očigledno koliko je Srbija lošiji tim. Konačan ceh su ispostavili Albanci u Leskovcu, a dolazak novog selektora nije ništa promenio.

Rejting Orlova je još manji nego pre godinu ili dve.

Stavimo na stranu i to što nemamo Savez (sada i bukvalno). I to što selektor nije promenio ništa nabolje za godinu dana. Srbija više nema neophodan kvalitet u igračkom kadru.

💥💥💥💥💥

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

💥💥💥💥💥

Na poslednjem spisku Veljka Paunovića su se našla šestorica igrača koji nastupaju u klubovima iz „liga petice”. Od kojih su trojica golmani. Tu su još Nikola Milenković iz Notingema, Lazar Samardžić iz Atalante i Saša Lukić iz Ipsviča. Primera radi, od potencijalnih rivala, Velšani na poslednjem spisku imaju 11 igrača iz Premijer lige, Bosna i Hercegovina šestoricu fudbalera iz „liga petice”, a Slovenci takođe šestoricu poput Srbije. Ostavimo po strani i trenutne okolnosti. Strahinja Pavlović zbog povrede nije bio tu, a reč je o najboljem srpskom fudbaleru. Sa spiska su otpali i povređeni Aleksandar Stanković i Aleksa Terzić, iz „liga petice” bismo mogli još da računamo na Andriju Maksimovića, Nemanju Gudelja, Veljka Milosavljevića… To je desetak igrača u širem jezgru koji igraju u najjačim ligama. Isto tako i rivali imaju neke fudbalere iz pomenutih takmičenja. Slovencima su falili Bijol i Šeško, Bosancima igrači iz Nemačke i Francuske…

Primera radi, Hrvatska je na poslednjem spisku imala 15 fudbalera iz „liga petice”. I to ozbiljnih igrača koji tamo igraju ozbiljne uloge za razliku od većine naših koji su rezervisti. Hrvati imaju Gvardiola u Sitiju, Stanišića u Bajernu, Modrića u Milanu, Vuškovića u Brajtonu, Baturinu u Komu, Sučiće u Interu i Real Sosijedadu, Matanovića u Frajburgu… Neuporediv kvalitet sa našim. Srećom, Hrvati nisu mogući rival Orlova.

Problem Srbije je što njena velika imena trenutno primaju platu u Najmehenu, Rijadu, Dohi, Istanbulu, Atini… To nisu baš elitne fudbalske destinacije. Ima tu i do ličnih izbora srpskih fudbalera koji su finansijske stavljali ispred sportskih motiva, ali cena je da više nisu deo ozbiljne klupske priče i da se to i te kako oseti na reprezentativnom nivou.