Fudbalska surovost u Pančevu: Železničar lavljeg srca poklekao iz penala

Nije Kokovićev tim ustuknuo pred mnogo jačim rivalom. Od prvog sudijskog zvižduka Železničar je pokazao ambiciju da ugrozi gol rivala. Pančevci su izlazili u presing, pokušavali da isprovociraju grešku rivala ili iskoriste brzinu Silvestera Džaspera i Simaa Pedra. Nije bilo takozvanog „nabijanja lopte na palac“ kao što bi možda neki drugi rival igrao protiv tako kvalitetnog rivala kao što je Braga, Želja je pokušavala da igra od noge, baš onako kako igraju u Mozzart Bet Superligi, bez obzira na to ko je rival.

I to je stav za pohvalu. Istina, nisu često uspevali da ozbiljnije ugroze Lukaša Horničeka, oba šuta u prvih 45 minuta bila su delo Nikole Jovanovića. Prvi je bio posle 45 sekundi, drugi, ozbiljniji, bio je na isteku pola časa igre, kad je čak i Horniček morao da reaguje.

Ipak, pristup koji je Železničaru doneo dobre stvari, mogao je i da ih skupo košta. Bilo je mučenja u iznošenju lopte kroz poslednju liniju, bili su Pančevci izloženi pritisku od strane iskusnih Portugalaca, „plivao“ je Janko Jevremović u ranoj fazi meča, Zoran Popović je u jednoj situaciji predao loptu rivalu na 20 metara od gola i dovodio ekipu u ozbiljnu opasnost, ali to je ostalo nekaženjeno.

Braga je do šanse da ugrozi gol domaćina više dolazila posle individualnih grešaka igrača Železničara, nego iz sopstvene umešnosti. Tim iz Pančeva je insistiranjem na igri kroz pas „ukrao“ dosta vremena i onemugućila goste da budu konkretniji. Još jedna činjenica za pohvalu je ta da ekipa Karlos Visensa nije imala šut u okvir gola u prvom poluvremenu, nismo na delu videli magiju Rikarda Orte i Žoaa Mutinja, a znamo koliko je takvim majstorima malo potrebno da blesnu i ošamute rivala.

Jeste Braga u nastavku počela više da pritišće, da lakše dolazi pred kazneni prostor Železničara, imala je čak i zicer u 51. minutu kad je Dijego Rodrigeš šutirao sa ivice peterca, ali mu je Zoran Popović grudima odbranio šut, da bi samo nekoliko minuta kasnije kapiten Pančevaca ponovo bio u centru pažnje, ovaj put u – negativnom kontekstu. Iskusni golman ušao je u noge Viktoru Gomešu i to je bilo dovoljno za penal koji je u gol pretvorio Rikardo Orta.

Videlo se da je primljen gol uzdrmao Kokovićevu ekipu koja je nekoliko minuta bila bez daha. Nije više bilo mirnoće u pasu, lopta je prestala da sluša sve dok u igru nije ušao Aleksa Kuljanin. Nekadašnji igrač Inđije uneo je živost sa klupe, imao nekoliko dobrih prodora, čak i odličan šut kad je Horniček vrhovima prstiju uspeo da skloni loptu. Mirisalo je u tim trenucima na izjednačenje, da je čudo moguće, ali fudbalska sreća je večeras rešila da okrene leđa najmlađem timu Mozzart Bet Superlige. Ako je neko tražio više od Železničara, više od večeras nije mogao da dobije. Samo je nedostajala ta jedna lopta u mreži koja bi čitav utisak upotpunila.

KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE, 2. KOLO (prvi meč)

ŽELEZNIČAR - BRAGA 0:1

/Orta 67/

Stadion: Sportsko-rekreativni Centar Mladost (Pančevo)

Kapacitet: 2.300

Sudija: Mehmet Turkmen (Turska)

ŽELEZNIČAR (4-3-3): Popović - Đuričić, Milikić, Vidojević, Tegeltija - Lerno (od 61. Sabo), Jevremović, Šekularac (od 79. Tošić) - Jovanović (od 61. Anke), Pedro (od 79. Kuljanin), Džasper

BRAGA (4-3-3): Horniček - Gomes, V.Karvaljo, S. Barsija, Ari-Embi - Rodriges (od 70. Navaro), Mutinjo (od 70. Tiknaz), Gorbi - Martines (od 46. Silva), Viktor, Orta (od 82. Huseinbašić)