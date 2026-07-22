TRANSFERI UŽIVO (sreda, 22. jul)

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Feranu Toresu proradila sujeta, mogao bi da ostavi Barsu na cedilu. Opširnije OVDE.

- Franjo Ivanović pred odlaskom iz Benfike, žele ga Komo i Hal. Opširnije OVDE.

- Fil Foden produžio ugovor sa Mančester Sitijem. Opširnije OVDE.

- Giljermo Očoa objavio kraj karijere. Opširnije OVDE.

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