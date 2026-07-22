Iz Partizan Mozzart Beta u NCAA

Mladi slovenački reprezentativac, rođen 2008. godine, predstavljen je kao novi igrač Vejk Foresta.

"Lukas donosi visinu i šut spolja. Protekle dve godine proveo je u jednom od najvećih evropskih klubova. Bio je u idealnoj petorci ANGT turnira i Albert Švajcer turnira, a učestvovao je i u Adidas Eurokampu u Trevizu. Smatra s jednim od najboljih evropskih igrača ove generacije. BIće deo reprezentacije Slovenije na Evropskom prvenstvu do 18 godina i verujemo da je najbolje tek pred njim. Srećni smo što je postao deo našeg programa", istakao je trener Vejk Forest.

Doskorašnji član crno-belih zaista je imao impresivne brojke. U dresu Partizan Mozzart Beta u Juniorskoj ligi Srbije beležio je 22,2 poena, 5,6 asistencija, 3,2 skoka i 2,4 ukradene lopte. Sjajan je bio i na turniru juniorske Evrolige s prosekom od 22,8 poena i pet asistencija i jasno je da ga čeka velika karijera.