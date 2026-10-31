Furiozna Roma dala četiri gola za poluvreme, a mogla je šest - sačuvala i snagu za Old Traford
Vreme čitanja: 3min | sub. 31.10.26. | 20:04
Vučica u prvom delu igre rešila pitanje pobednika u Udinama - 5:2
Kod Gasperinijeve Rome se zna: krene furiozno na vas, pa ako „preživite“ prvo poluvreme, onda možete da se nadate nečemu u nastavku. Udineze to prvo poluvreme nije preživeo - primio je četiri gola, a mogao je šest, pošto se još dva puta tresao okvir gola pred kojim je stajao Maduka Okoje. Vučica je u nastavku potpuno sklonila nogu sa gasa, svesna da za svega tri dana čeka gostovanje na Old Trafordu u Ligi šampiona, ali je taj rizik mogao skupo da je košta. Ekipa Koste Runjajića je postigla dva gola i imala priliku za treći, ali je udarac Unaja Gomesa u 84. minutu prohujao pored stative, pa se pobeda gostiju na Friuliju nije ozbiljnije dovedena u pitanje. Tačku je nadoknadi vremena stavio Danijele Gilardi – 5:2 (4:0).
Na kraju, Gasperini ima razloga da bude potpuno zadovoljan: Osvojena su tri boda, čime je nastavljen juriš za Interom i Lacijem, a pritom nije došlo do ogromne potrošnje u drugom delu igre, jer će ekipi biti neophodna energija na Teatru snova. Kosta Runjaić je nastavio da tone sa Zebrama, ovo im je bio sedmi poraz u poslednjih osam utakmica, pa se Udineze nalazi na pretposlednjem mestu Serije A sa svega pet golova. Priliku da zaigra u finišu utakmice dobio je i mladi Lazar Jovanović.
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Roma je od samog starta imala kontrolu utakmice, a furiozna igra krunisana je već u 10. minutu kada je Brajan Kristante glavom natrčao na centaršut Veslija i savladao Okoea. Do 37. minuta prednost gostiju je bila nedostižna. Prvo je Rodrigo Mora poslao loptu u mrežu posle akcije Kristantea, zatim je Donijel Malen krunisao sjajnu asistenciju Matijasa Soulea i postigao svoj osmi gol u Seriji A, dok je tačku na savršeno prvo poluvreme stavio Evan Endika pogotkom glavom nakon kornera.
Iako je Roma u prvih 45 minuta rešila pitanje pobednika i propustila priliku da mu nanese pravi debakl, nastavak susreta doneo je znatno opušteniju igru izabranika Đan Pjera Gasperinija, što je Udineze umeo da kazni. Domaći tim je zaigrao znatno hrabrije, a nadu Zebrama vratio je bivši fudbaler Vučice Nikolo Zaniolo, koji je u 50. minutu sproveo loptu u mrežu nakon gužve i intervencije golmana Golinija. Iako je Donijel Malen propustio nekoliko izglednih prilika da definitivno otkloni sve sumnje, potpuni alarm u redovima gostiju upalio je Mateo Palma, koji je u 78. minutu efektnim udarcem smanjio na 4:2 i dodatno uneo nervozu u redove Rimljana.
Udineze je silno želeo i treći pogodak kojim bi potpuno zakomplikovao finiš, a najbliži tome bio je je pomenuti Gomez u 84. minutu. Danijele Gilardi je drugom minutu sudijske nadoknade, odlično primio loptu nakon asistencije Kastra i poslao loptu pod samu prečku gola Maduke Okoea, čime je krunisao pobedu Vučice i upisao svoj prvenac u dresu Rome u Seriji A.
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SERIJA - 10. KOLO
Subota
Bolonja - Monca 2:1 (1:1)
/Pobega 33, Bernardeski 59pen - Varela 6pen/
18.00: (5,70) Udineze (4,70) Roma (1, 50) MOZZART RELAX
20.45: (3,60) Milan (3,65) Inter (2.00) MOZZART RELAX
Nedelja
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