Furiozna Roma dala četiri gola za poluvreme, a mogla je šest - sačuvala i snagu za Old Traford

Kod Gasperinijeve Rome se zna: krene furiozno na vas, pa ako „preživite“ prvo poluvreme, onda možete da se nadate nečemu u nastavku. Udineze to prvo poluvreme nije preživeo - primio je četiri gola, a mogao je šest, pošto se još dva puta tresao okvir gola pred kojim je stajao Maduka Okoje. Vučica je u nastavku potpuno sklonila nogu sa gasa, svesna da za svega tri dana čeka gostovanje na Old Trafordu u Ligi šampiona, ali je taj rizik mogao skupo da je košta. Ekipa Koste Runjajića je postigla dva gola i imala priliku za treći, ali je udarac Unaja Gomesa u 84. minutu prohujao pored stative, pa se pobeda gostiju na Friuliju nije ozbiljnije dovedena u pitanje. Tačku je nadoknadi vremena stavio Danijele Gilardi – 5:2 (4:0).

Na kraju, Gasperini ima razloga da bude potpuno zadovoljan: Osvojena su tri boda, čime je nastavljen juriš za Interom i Lacijem, a pritom nije došlo do ogromne potrošnje u drugom delu igre, jer će ekipi biti neophodna energija na Teatru snova. Kosta Runjaić je nastavio da tone sa Zebrama, ovo im je bio sedmi poraz u poslednjih osam utakmica, pa se Udineze nalazi na pretposlednjem mestu Serije A sa svega pet golova. Priliku da zaigra u finišu utakmice dobio je i mladi Lazar Jovanović.