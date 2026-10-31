De Minor napravio iznenađenje i značajno smanjio Đokoviću šanse da stigne do Torina

Međutim, čak i da izgubi od Španca, De Minor je napravio veliki korak ka završnom mastersu. Nakon ove večerašnje pobede pobegao je Novaku Đokoviću u ATP Trci za 310 bodova. Australijanac sada drži tu osmu, poslednju poziciju koja vodi u Torino.

Jedina Novakova šansa da preskoči De Minora je, maltene, da dođe do finala mastersa u Parizu, jer je to turnir iz kategorije 1.000. Pa, možda mu čak ni to ne bude dovoljno, nego bude morao da osvoji pehar.

Na završni masters su se plasirali Aleksandar Zverev, Karlos Alkaras, Ben Šelton i Danil Medvedev. Bio bi tu i Janik Siner, ali je objavio da neće igrati do kraja sezone. Prema tome, ostala su upražnjena četiri mesta.

A, ta četiri mesta trenutno pripadaju Flaviju Koboliju (3.690 bodova), Arturu Filsu (3.535), Frensisu Tijafou (3.430) i Aleksu de Minoru (3.210, a ako osvoji turnir u nedelju imaće 3.380).

Iza njih su Rafael Hodar sa 3.210 bodova, Novak Đoković sa 2.900, Tejlor Fric sa 2.895...

Jako, jako teška situacija za Đokovića pred masters u Parizu...