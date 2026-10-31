Mihailo Ivanović je gladan fudbala, a to je dokazao odličnom asistencijom (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sub. 31.10.26. | 20:22
Srpski napadač ponovo ušao sa klupe, pa namestio gol Džejku Kuperu u ubedljivoj pobedi Milvola nad Derbi Kauntijem – 4:1 (3:0)
Propustio je srpski fudbaler Mihailo Ivanović prvih 14 utakmica Milvola u sezoni. Zbog povrede je odsustvovao sa terena nešto duže od dva meseca i očigledno je da se za to vreme uželeo igre. Konačno, na poslednja dva meča u Čempionšipu je 21-godišnji napadač zaigrao za Lavove, a ove subote tu glad je pretvorio u veoma lepu asistenciju za četvrti gol. Namestio je pogodak Džejku Kuperu u ubedljivoj pobedi nad Derbijem Kauntijem sa 4:1 (3:0).
Identično kao i pre nedelju dana protiv Portsmuta, nekadašnji centarfor Vojvodine je u igru ušao u 68. minutu umesto Lindona Dajksa. Odmah je zaigrao energično i borbeno, a da toga nije bilo prisutno i u 84. minutu u duelu sa Derbijevim defanzivcem, Milvol ne bi postigao još jedan gol.
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Posle šuta sa distance lopta se odbila u peterac, a Ivanović je uspeo da izgura rivala i pokupi je. Mogao je i da šutira, ali video je da se Kuper ubacuje i odložio mu je loptu. Tako je zabeležio prvu asistenciju u sezoni.
Milvol je ovaj meč rešio u prvih 17 minuta. Kajrel Lisbi je bio dvostruki strelac, u trećem i 10. minutu, a zatim je Luk Kandl dodatno uvećao prednost na asistenciju Kamila Neglija.
Na taj način londonski klub je prekinuo seriju od tri meča bez pobede u Čempionšipu. Sada ima 18 bodova iz 13 mečeva i 12. je na tabeli. S druge strane, Derbi je ostao na sedam bodova, pa je duboko u zoni ispadanja.
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ČEMPIONŠIP – 13. KOLO
Petak
Šefild Junajted – Reksam 1:0 (1:0)
/Dijaz 30/
Subota
Linkoln – Birmingem 1:3 (0:1)
/Bajlis 63 – Priski 16, 60, Kočran 73/
Norič – Votford 3:2 (0:2)
/Krisen 53, Musaba 62, Magoma 71 – Boadu 10, 27/
Stouk – Preston 2:0 (1:0)
/Vilmot 29, Mekgin 53/
Bolton – Bristol Siti 2:3 (1:1)
/Šijan 16, Delbi 57 – Bolard 13, Bel 84, Tvajn 90+3/
Barnli – Portsmut 0:0
Midlzbro – Čarlton 3:0 (2:0)
/Berholter 12, Lankšir 44, 82/
Milvol – Derbi 4:1 (3:0)
/Lisbi 3, 10, Kandl 17, Kuper 84 – Bilbija 87/
Sautempton – KPR 4:1 (1:0)
/Macuki 11, Breg 55, Šloterbek 66, Velington 90+5 – Kone 68/
Svonsi – Blekbern 4:0 (3:0)
/Eustakio 11, Opoku 32, Lisa 36, Stjuart 59/
Vest Hem – VBA 1:3 (1:1)
/Bouen 29 – Majri 20, Morgan 48, Stajls 72/
Vulverhempton – Kardif 3:0 (2:0)
/Lopez 11, Armstrong 15, Krejči 58/