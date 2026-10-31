Mihailo Ivanović je gladan fudbala, a to je dokazao odličnom asistencijom (VIDEO)

Propustio je srpski fudbaler Mihailo Ivanović prvih 14 utakmica Milvola u sezoni. Zbog povrede je odsustvovao sa terena nešto duže od dva meseca i očigledno je da se za to vreme uželeo igre. Konačno, na poslednja dva meča u Čempionšipu je 21-godišnji napadač zaigrao za Lavove, a ove subote tu glad je pretvorio u veoma lepu asistenciju za četvrti gol. Namestio je pogodak Džejku Kuperu u ubedljivoj pobedi nad Derbijem Kauntijem sa 4:1 (3:0).

Identično kao i pre nedelju dana protiv Portsmuta, nekadašnji centarfor Vojvodine je u igru ušao u 68. minutu umesto Lindona Dajksa. Odmah je zaigrao energično i borbeno, a da toga nije bilo prisutno i u 84. minutu u duelu sa Derbijevim defanzivcem, Milvol ne bi postigao još jedan gol.