Totenhem vezao tri pobede posle 20 meseci! Zahvalnost duguje i Žan Filipu Mateti...

Početkom oktobra pritisak je bio toliko jak da ga je saterao u ćošak, na ulasku u novembar Roberto De Zerbi ga ni ne oseća, sve pošto se u razmaku od desetak dana iz zone ispadanja lansirao u gornji dom!

Zahvalnost za strpljenje čelnicima londonskog kluba italijanski strateg je ukazao rezultatima, pa je u nepune dve nedelje uradio ono što njegov klub prethodno nije uspeo skoro dvadeset meseci - da veže tri pobede u Premijer ligi. Led je probio protiv Koventrija, da je na putu ozdravljenja potvrdio protiv Čelsija, da bi niz nastavio još jednom rutinskom pobedom u malom gradskom derbiju protiv Kristal Palasa - 2:0 (1:0).