Totenhem vezao tri pobede posle 20 meseci! Zahvalnost duguje i Žan Filipu Mateti...
Vreme čitanja: 4min | sub. 31.10.26. | 20:29
Francuski napadač neopreznim startom ostavio Kristal Palas da sa desetoricom igra 80 i kusur minuta, što se nije dobro završilo
Početkom oktobra pritisak je bio toliko jak da ga je saterao u ćošak, na ulasku u novembar Roberto De Zerbi ga ni ne oseća, sve pošto se u razmaku od desetak dana iz zone ispadanja lansirao u gornji dom!
Zahvalnost za strpljenje čelnicima londonskog kluba italijanski strateg je ukazao rezultatima, pa je u nepune dve nedelje uradio ono što njegov klub prethodno nije uspeo skoro dvadeset meseci - da veže tri pobede u Premijer ligi. Led je probio protiv Koventrija, da je na putu ozdravljenja potvrdio protiv Čelsija, da bi niz nastavio još jednom rutinskom pobedom u malom gradskom derbiju protiv Kristal Palasa - 2:0 (1:0).
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Za to što je bila rutinska u velikoj meri je zaslužan i Žan Filip Mateta, kojem fudbaleri Totenhema duguju zahvalnost što su znatno lakše nego što se očekivalo došlo do bodova. Kristal Palas je sa prethodna dva gostovanja iz severnog Londona odnosio ceo plen, ali je ovog puta u ranoj fazi morao da se pomiri sa tim da će mu uspeh biti i ukoliko izvuče živu glavu. Ponavljamo još jednom, sve to zbog francuskog centarfora koji je nesmotrenim klizećim startom na sredini igrališta srušio tandem holandskih štopera Sparsa - od kojih je mnogo gore prošao kapiten Miki van de Ven - i zaradio direktan crveni karton.
Već tada se dalo naslutiti da tim koji na prethodne dve ligaške utakmice nije tresao mrežu isto neće uraditi ni ovog puta. Koliko je Kristal Palas bio nemoćan najbolje govori podatak da tokom prvog poluvremena njegovi igrači nisu imali kontakt sa loptom u protivničkom šesnaestercu, što se ove sezone dogodilo još samo Koventriju protiv Arsenala. Prvi su ostvarili tek u 63. minutu kada je Dvajt Meknil mogao da ohladi domaći sastav. Daiči Kamada mu je idealno vratio loptu na penal, ali ju je letošnje pojačanje iz Evertona htelo da gađa dalji ugao i pogodilo Dominika Solankija koji je stao u blok, sačuvavši Totenhemu minimalnu prednost.
Nju mu je sredinom prvog poluvremena doneo Arči Grej. Polivalentni 20-godišnjak, koji je danas bio u ulozi desnog beka došao je u 25. minutu do trećeg gola u dresu Totenhema. I baš kao prvenac, postigao ga je glavom protiv Kristal Palasa. Ostao je sam na drugoj stativi posle kornera i na ubačenu loptu večeras ponajboljeg igrača Sparsa Mohameda Kudusa je zakucao uz bližu stativu.
Uskoro opširnije...
PREMIJER LIGA, 9. KOLO
Subota
Čelsi - Mančester junajted 2:0 (0:0)
/Rodžers 50, Palmer 64pen/
Bornmut - Lids 2:0 (1:0)
/Evanilson 31, Adli 90+4/
Brentford - Notingem Forest 2:0 (1:0)
/Milenković 30ag, Tijago 76/
Koventri Siti - Sanderlend 3:1 (2:0)
/Sakamoto 17, Avoniji 37, Rudoni 52 - Le Fe 67pen/
Hal - Ipsvič 2:2 (0:1)
/Irogbunam 58, MekBarni 68 - Florentino 22, Ensiso 74/
Mančester Siti - Brajton 0:1 (0:1)
/Ajari 11/
Totenhem - Kristal Palas 2:0 (1:0)
/Grej 25, Van Heke 73/
21.00: (1,97) Aston Vila (3,80) Fulam (3,50) MOZZART RELAX
Nedelja
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Ponedeljak
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