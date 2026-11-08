Gajić otkrio kad se vraća na teren
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Vreme čitanja: 1min | ned. 08.11.26. | 20:51
Bek CSKA iz Moskve posle novih pregleda kolena dobio potvrdu da će biti spreman za zimske pripreme
Još početkom septembra je srpski fudbaler Milan Gajić doživeo ozbiljnu povredu kolena. Morao je na operaciju, a bilo je potrebno da prođe određeno vreme da bi se videlo kako lečenje napreduje. Sada imamo nove informacije.
Desni bek CSKA iz Moskve je u izjavi za ruske medije otkrio da je ponovo snimio koleno magnetnom rezonancom, a da su rezultati dobri. Preciznije, oporavak ide po planu.
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To znači da će se Gajić vratiti na teren početkom sledeće godine. Biće od pomoći Armejcima u borbi za titulu.
“Najverovatnije ću biti spreman posle zimski h priprema. Na njima ću početi da treniram sa ekipom, a verujem da ću biti u potpunosti spreman na proleće. Počev od prvog kola prolećne polusezone”, rekao je Gajić.