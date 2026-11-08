Gajić otkrio kad se vraća na teren

Još početkom septembra je srpski fudbaler Milan Gajić doživeo ozbiljnu povredu kolena. Morao je na operaciju, a bilo je potrebno da prođe određeno vreme da bi se videlo kako lečenje napreduje. Sada imamo nove informacije.

Desni bek CSKA iz Moskve je u izjavi za ruske medije otkrio da je ponovo snimio koleno magnetnom rezonancom, a da su rezultati dobri. Preciznije, oporavak ide po planu.