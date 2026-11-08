Viljarealovih 1.000 utakmica u Primeri: Poklon od Kanađanina
Vreme čitanja: 5min | ned. 08.11.26. | 20:25
Tim sa Madrigala tek u završnici slomio otpor Hetafea
Umirila se jedna od najvećih napadačkih sila Španije. Oborio je Viljareal sopstveni rekord po broju datih golova dve uzastopne sezone, najpre brojao do 71, pa do 72, a onda je – stao. Od ofanzivne aždaje kakvu je napravio prethodni trener Marselino Garsija Toral trenutno nema naznaka. Čak ni u tragovima. Njegov naslednik Injigo Peres ima skoro identičan tim, ali dosta toga ne funkcioniše, što se dalo primetiti od početka sezone, a vidljivo je bilo i na susretu sa Hetafeom – 2:0.
Da Žuta podmornica ne liči na sebe može da se zaključi na osnovu podatka da u prethodne tri utakmice na Madrigalu nije dala ni gol! Odoleo joj je Elče, dobio Espanjol, razmontirao Pari Sen Žermen u Ligi šampiona, a i tim Hosea Bordalasa tražio je način da zadovoljan napusti pokrajinu Valensiju, međutim poklekao je tek u završnici.
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U spasioca domaćih izrastao je Tadžon Bjukenan. Reprezentativac Kanade je sačekao centaršut Nikole Pepea u trenucima kada je nervoza počela da izjeda Viljareal i tako makar malo smirio navijače, koji su počeli da gube strpljenje posle sporog početka sezone. Posebno u La Ligi. Pre odlučujućeg trenutka Peresov tim jeste kontrolisao dešavanja na terenu, međutim, mučio se kada je u pitanju realizacija, a baš je u tom segmentu bio strah i trepet za odbrane na terenima La Lige u prethodne dve godine. Ispalo je posle pogotka levog beka Karlosa Romera da je pobeda rutinska, ali nije bilo tako.
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Na ovaj način Viljareal je ukrasio jubilej, jer mu je susret sa Hetafeom bio 1.000. u elitnom rangu. U pitanju je 20. klub u Španiji koji je stigao do te granice. Prvi je odigran poslednjeg avgustovskog dana 1998, kada je na stadionu „Santjago Bernabeu“ poklekao pred Realom (1:4), a od tog dana samo kraljevski klub, Barselona, Bilbao i Valensija imaju više mečeva u La Ligi.
Srbin Nemanja Gudelj bio je starter za Hetafe i zaradio je žuti karton malo posle sata igre.
Za razliku od Viljareala koji je nekako uspeo da se oporavi od brodoloma u susretu sa Pari Sen Žermenom, Selta se očigledno ne snalazi na dva fronta. U četvrtak uveče je vodila, pa izgubila od belgijskog Uniona, a ni protiv osrednjeg Levantea nije uspela da slavi, iako je imala inicijativu.
Čak joj je i poništen gol (Pablo Duran bio u ofsajdu), pritiskala je, trudila se, ali i dalje ima samo dve pobede u 12 kola. Mršav je to učinak za ekipu Klaudija Hiraldesa.
PRIMERA – 12. KOLO
Petak
Sevilja - Alaves 0:0
Subota
Malaga - Rasing 1:2 (1:0)
/Dotor 28 - Lukue 50, Zabiri 60/
Espanjol - Deportivo 0:0
Osasuna - Atletik Bilbao 1:1 (0:0)
/Katena 90 - Niko Vilijams 85/
Valensija - Real Madrid 0:3 (0:2)
/Valverde 28, Guler 36, Embape 75/
Nedelja
Elče - Betis 0:2 (0:0)
/Rikelme 81, Bartra 89/
Real Sosijedad - Rajo Valjekano 1:0 (0:0)
/Oskarson 67/
Selta - Levante 0:0
Viljareal - Hetafe 2:0 (0:0)
/Bjukenan 80, Romero 90+1/
21.00: (3,45) Atletiko Madrid (4,50) Barselona (1,85) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama