Viljarealovih 1.000 utakmica u Primeri: Poklon od Kanađanina

U spasioca domaćih izrastao je Tadžon Bjukenan. Reprezentativac Kanade je sačekao centaršut Nikole Pepea u trenucima kada je nervoza počela da izjeda Viljareal i tako makar malo smirio navijače, koji su počeli da gube strpljenje posle sporog početka sezone. Posebno u La Ligi. Pre odlučujućeg trenutka Peresov tim jeste kontrolisao dešavanja na terenu, međutim, mučio se kada je u pitanju realizacija, a baš je u tom segmentu bio strah i trepet za odbrane na terenima La Lige u prethodne dve godine. Ispalo je posle pogotka levog beka Karlosa Romera da je pobeda rutinska, ali nije bilo tako.

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Na ovaj način Viljareal je ukrasio jubilej, jer mu je susret sa Hetafeom bio 1.000. u elitnom rangu. U pitanju je 20. klub u Španiji koji je stigao do te granice. Prvi je odigran poslednjeg avgustovskog dana 1998, kada je na stadionu „Santjago Bernabeu“ poklekao pred Realom (1:4), a od tog dana samo kraljevski klub, Barselona, Bilbao i Valensija imaju više mečeva u La Ligi.

Srbin Nemanja Gudelj bio je starter za Hetafe i zaradio je žuti karton malo posle sata igre.