Andrej Ilić zaigrao posle tri meseca

Nažalost po Ilića , kada je na terenu menjao Livana Burkua meč je praktično već bio rešen. Frajburg je imao dva gola prednosti, koje je stekao u prvoj polovini drugog poluvremena.

Zato, iako je nekadašnji fudbaler Javora već nekoliko nedelja normalno trenirao sa prvim timom, Lustrineli ga nije držao ni na klupi. Čekao je sve do sada, kako bi odmah mogao da mu pruži šansu da oseti teren.

U 55. minutu je Rani Kedira zatresao sopstvenu mrežu posle ubačene lopte sa desne strane, dok je prednost u 67. minutu duplirao Juito Suzuki. Japanac je iskoristio očajnu kretnju Marvina Fridriha da ne uđe u ofsajd, sačekao je dodavanje Derija Šerhanta i potom rutinski rešio tu situaciju.

Lošu igru Uniona mogao je Frajburg da kazni i trećim pogotkom. Trapavo je u finišu reagovao mađarski vezista Andras Šafer, u pokušaju da iskontroliše loptu pao je preko nje pravo na Suzukija, kojeg je srušio u šesnaestercu. Dobio je Frajburg jedanaesterac ni iz čega, ali Vinčenco Grifo nije uspeo da ga realizuje. Pročitao ga je Frederik Ronou i odbranio je taj šut.

Svakako, Frajburg je došao do šeste pobede u sezoni, zadržao se na trećem mestu na tabeli. I dalje sigurno prati Bajern i Borusiju iz Dortmunda, koji imaju po dva boda više.

S druge strane, Union je ostao u zoni ispadanja. Šesnaesti je na tabeli sa sedam bodova. Postigao je Union svega sedam golova od početka sezone, više samo od Šalkea. Zato, odlična vest za tim iz Berlina je ta što će Ilić posle reprezentativne pauze biti spreman da povuče napad od prvog minuta.

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MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan

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BUNDESLIGA – 9. KOLO

Petak

Hamburger - Borusija Menhengladbah 3:1 (1:1)

/Muhajm 11, Nanđa 59, Gronbek 70 - Hak 44/

Subota

Borusija Dortmund - Elverzberg 2:1 (0:0)

/Nmeča 55, 71 - Futko 81/

Majnc - Bajern Minhen 1:2 (0:1)

/Tic 90+3 - Kimih 14, Karl 57/

Paderborn - Ajntraht Frankfurt 2:2 (1:1)

/Obermajer 45+1, Piringer 73pen - Burkart 23, 90+3/

RB Lajpcig - Augzburg 5:2 (3:1)

/Banzuzi 33, Enkunku 35, Raum 45+2, Romulo 60, Baumgartner 66 - Kade 1. Ogundu 90+2/

Štutgart - Verder Bremen 1:0 (1:0)

/Mitelštet 7/

Nedelja

Keln - Bajer Leverkuzen 1:2 (0:1)

/El mala 90+2 - Garsija 7, Šik 82/

Frajburg - Union Berlin 2:0 (0:0)

/Kedira 55ag, Suzuki 67/

19.30: (1,60) Hofenhajm (4,30) Šalke (4,90) – MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama