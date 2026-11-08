DDB prošle sezone na koti 38, ove već dao 19! Dinamo se izvukao i ispratio Hajduk

Što je trebalo da donese - doneo je. Jerko Leko uspeo je da stabilizuje ekipu, povukao je ručnu i mogu na Maksimiru da budu zadovoljni kako pod njim teku stvari dok traže stalno rešenje. Ko zna, možda se predomisle i na duže staze mu ponude posao…

Sasvim moguće da će tako nešto i razmatrati Zvonimir Boban i saradnici. Nudi im argumente Jerko Leko, pod njim Dinamo ne nazaduje. Danas se iščupao iz neugodne situacije, ekspresno je preko Luke Stojkovića anulirao zaostatak u koji ga je bacio Luka Mamić, a onda je na scenu stupio Dion Drena Beljo.

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Prvi špic zagrebačkog kluba namestio je pogodak Luki Stojkoviću, da bi u završnici utakmice iznudio jedanaesterc i realizovao ga. U tekućoj sezoni već je da 19 golova u svim takmičenjima, a prethodnu je okončao na koti 38. Deluje da bi, ukoliko ostane i posle zimskog prelaznog roka, mogao da napadne lični rekord.

Modri su u završnici podebljali pobedu, Miha Zajc se upisao među strelce. Zagrepčani su ispratili Hajduk, veliki rival je u nešto ranijem terminu teškom mukom došao do pobede nad Osijekom u Slavoniji - 0:1 (0:0). Uzdrman je bio splitski klub posle poraza od Linkolna u Ligi konferencije, bio je blizu da baci dva boda, međutim, minut pre isteka osnovnog dela utakmice je španski vezista Karlos Martin, do sada uglavnom epizodista, pronašao put do mreže…