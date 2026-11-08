(©AFP)
(©AFP)

DDB prošle sezone na koti 38, ove već dao 19! Dinamo se izvukao i ispratio Hajduk

Vreme čitanja: 2min | ned. 08.11.26. | 20:04

Modri okrenuli Varaždin i pod privremenim trenerom Jerkom Lekom ostvarili drugu pobedu na strani - 1:3

Nisu na prečas doneli odluku na Maksimiru, dugo je provejavalo da bi Mario Kovačević mogao da bude smenjen. Došao mu je glave poraz od Rudeša, presekli su u zagrebačkom klubu i u nedostatku boljeg rešenja za trenera je postavljen Jerko Leko. Povukli su svog čoveka nagore, podigli su ga u hijerarhiji i zasad se to ispostavlja kao dobar potez. 

Jerko Leko je pre tri dana na Ostrvu krenuo sa desetoricom Hrvata u Ligi Evrope protiv Sanderlenda i pobedio. Imao je početak iz snova na klupi Modrih, da bi danas ostvario još jednu pobedu na strani. Okrenuo je Varaždin u hrvatskom prvenstvu - 1:3 (1:1).

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Što je trebalo da donese - doneo je. Jerko Leko uspeo je da stabilizuje ekipu, povukao je ručnu i mogu na Maksimiru da budu zadovoljni kako pod njim teku stvari dok traže stalno rešenje. Ko zna, možda se predomisle i na duže staze mu ponude posao… 

Sasvim moguće da će tako nešto i razmatrati Zvonimir Boban i saradnici. Nudi im argumente Jerko Leko, pod njim Dinamo ne nazaduje. Danas se iščupao iz neugodne situacije, ekspresno je preko Luke Stojkovića anulirao zaostatak u koji ga je bacio Luka Mamić, a onda je na scenu stupio Dion Drena Beljo

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Prvi špic zagrebačkog kluba namestio je pogodak Luki Stojkoviću, da bi u završnici utakmice iznudio jedanaesterc i realizovao ga. U tekućoj sezoni već je da 19 golova u svim takmičenjima, a prethodnu je okončao na koti 38. Deluje da bi, ukoliko ostane i posle zimskog prelaznog roka, mogao da napadne lični rekord. 

Modri su u završnici podebljali pobedu, Miha Zajc se upisao među strelce. Zagrepčani su ispratili Hajduk, veliki rival je u nešto ranijem terminu teškom mukom došao do pobede nad Osijekom u Slavoniji - 0:1 (0:0). Uzdrman je bio splitski klub posle poraza od Linkolna u Ligi konferencije, bio je blizu da baci dva boda, međutim, minut pre isteka osnovnog dela utakmice je španski vezista Karlos Martin, do sada uglavnom epizodista, pronašao put do mreže…

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