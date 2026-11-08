Stanojević: Dajte da se završi ovaj deo, pa da zaključujemo

„I za mene je ovo iznenađujuće. Dobro smo ušli u utakmicu, stvarali šanse, igrali dobro. Neshvatljivo je kako smo primili dva gola, neverovatno lagano. Prvo poluvreme smo igrali dobro. Posle smo ušli u stihiju, nismo igrali dobro. Stvarali smo šanse i situacije, ali to je sve ni iz čega, tako da smo imali problema. Momci su teško mogli da se izdignu iz svega. To je realnost ovog trenutka, to šta nam se dogodilo“, tražio je Stanojević odgovarajuće reči u miks zoni posle susreta 15. kola Mozzart Bet Superlige.

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Nije se harizmatičnom strategu svidela ranjivost njegovog tima.

„Pravili smo baš dosta grešaka. Opet, imali smo i mi dve, tri stopostotne šanse u prvom poluvremenu gde smo morali da damo gol. Ako već igramo tako, neka bude makar 3:3 ili 3:2 ili nešto... Dobro, znam, svestan sam toga, pokušavamo da rešavamo i to je to, nema šta“.

Na pitanje da li je uspela šok-terapija posle odlaska Saše Ilića i dolaska Aleksandra Stanojevića, aktuelni trener je uzvratio:

„Neki problemi su ostali. Videćemo u kom ćemo se pravcu razvijati, ali baš smo lagano primali golove i to je za mene neshvatljivo. Nisu to bile taktičke greške“.

Što se tiče ocena igre, rezultata, mogućnosti tima i pojedinaca...

„Videćemo da li je to realnost, vreme će pokazati. Tek smo deset dana ovde. Ne bih donosio zaključke, kao što nisam donosio ni pre ove utakmice. Rekao sam – dajte mi da se završi ovaj deo sezone, pa ćemo donositi zaključke. Ne donosim ih ni sada, samo sam rekao kako sam video ovu utakmicu. O zaključcima pričamo kada se završi jesenji deo“.

U naredne dve sedmice neće biti klupskog fudbala, pa će crno-beli raditi na korekciji grešaka.

„Moramo da radimo na odbrani, definitivno. Samopouzdanje se stiče rezultatom, a mi ga nemamo. Kada smo primili drugi gol, desilo nam se to što se desilo i tu smo izgubili samopouzdanje. Nismo mogli da se pokrenemo, bili smo jalovi. Prvo poluvreme smo stvarno dobro igrali i sve kontrolisali, ali neverovatno kakve smo golove primili i onda je sve otišlo u totalno drugom smeru“, dodao je Aleksandar Stanojević.