Komovi zubi su još mlečni za klanje sa Interom

Fabregasov Komo još nema pobedu u direktnim duelima sa Interom. Ostaje na remiju u polufinalu Kupa Italije iz prošle sezone koji nije ni imao značaj jer je Inter slavio u revanšu. Istina, nije Fabregasov tim savladao do sada ni Milan, ali je makar imao ligaški remi, pa čak i poraze u kojima je bio bolji.

Međutim, kada dođu mečevi sa Nerazurima, Komo tu ne uspeva ništa. Kao ni večeras u naletu samopouzdanja posle istorijske partije protiv Lansa u Ligi šampiona. Ako je nekada bio momenat da Komo pomrsi konce Interu, bio je večeras. Ali, šampion je demonstrirao autoritet i gotovo rutinski slavio 2:0. Sve to bez kapitena i najboljeg igrača Lautara Martineza.