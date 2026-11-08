Komovi zubi su još mlečni za klanje sa Interom
Vreme čitanja: 5min | ned. 08.11.26. | 20:01
Šampion demonstrirao autoritet i bez Lautara
Fabregasov Komo još nema pobedu u direktnim duelima sa Interom. Ostaje na remiju u polufinalu Kupa Italije iz prošle sezone koji nije ni imao značaj jer je Inter slavio u revanšu. Istina, nije Fabregasov tim savladao do sada ni Milan, ali je makar imao ligaški remi, pa čak i poraze u kojima je bio bolji.
Međutim, kada dođu mečevi sa Nerazurima, Komo tu ne uspeva ništa. Kao ni večeras u naletu samopouzdanja posle istorijske partije protiv Lansa u Ligi šampiona. Ako je nekada bio momenat da Komo pomrsi konce Interu, bio je večeras. Ali, šampion je demonstrirao autoritet i gotovo rutinski slavio 2:0. Sve to bez kapitena i najboljeg igrača Lautara Martineza.
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Komo igra sjajan fudbal u poslednje vreme i očekivalo se da po sadržaju to večeras na Meaci bude jedan od derbija sezone, ali je Inter rutinirao Fabregasovu ekipu.
Inter je prvu šansu pretvorio u gol nakon desetak minuta igre i od tog momenta odveo utakmicu u željenom smeru. Markus Tiram je probio u šesnaesterac, odložio za Đeda Spensa, a Englez odmah na petercu uposlio snažnog Pija Espozita koji se otrgao čuvaru i završio akciju. Upravo ta fizička nemoć poslednje linije u jačim mečevima često ume da bude Ahilova peta Koma…
Inter je nastavio da dominira i već do 19. minuta duplirao vođstvo. Slabo je reagovala Komova odbrana na centaršut Zjelinskog, a raspoloženi Tiram je bio na pravom mestu da to surovo kazni.
Moglo je na poluvremenu da bude i ubedljivije, ali je Espozito u 30. minutu propustio dobru šansu za 3:0. Ništa se u Interovoj igri nije promenilo ni u nastavku uprkos komotnom vođstvu. Poništili su Nerazuri sve kvalitete Fabregasovog tima i držali utakmicu pod kontrolom. Dimarko je bio nerešiva enigma na levom boku i često pretio golu gostiju, a blizu još jednog gola je bio i Tiram nakon sat vremena igre.
Osim blagih pokušaja Nika Pasa sa distance, Komo nije imao ništa do samog finiša utakmice. Inter je bio bliži trećem nego Komo prvom golu i u jednoj od najboljih partija sezone potvrdio status prvog favorita lige. Pride su sasekli krila Komovom mladom timu koji se ponadao da je ravnopravan konkurent. Očigledno da su igranje na više frontova i neiskustvo zagonetke sa kojima se Fabregas i ekipa još nisu izborili.
Inter u stopu prati Lacio koji igra iznad svih očekivanja i deluje da je samo pitanje momenta kada će da preuzme vrh tabele kao najjači tim u ligi što objektivno i jeste.
SERIJA A - 11. KOLO
Petak
Venecija - Udineze 2:1 (0:0)
/Bašić 53, Perez 65 - Moreno ag 57/
Subota
Kaljari – Frozinone 1:0 (1:0)
/Adopo 38/
Torino – Leče 1:1 (0:0)
/Gasper 60ag – Endri 73/
Parma - Bolonja 1:2 (0:0)
/Siero 81 pen - Teat 53, Orsolini 72 pen/
Roma - Sasuolo 3:0 (2:0)
/Ermoso 27, Valukievic 30 ag, Mora 58/
Nedelja
Napoli - Lacio 1:1 (0:1)
/Pedrasa 48ag - Fratezi 28/
Monca - Atalanta 0:1 (0:0)
/Krtsović 49/
Đenova - Milan 1:2 (0:2)
/Sise 13, Pulišić 19/
Inter - Komo 2:0 (2:0)
/Espozito 12, Tiram 19/
20.45: (3,30) Fjorentina (4,00) Juventus (2,05) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama