Galatasaraj potcenio rivala i pomislio da može bez Osimena, ali pobedio u 90. minutu sa igračem manje

Želeo je Okan Buruk da i na ovoj utakmici odmori Viktora Osimena. Nigerijski napadač je zbog povrede odsustvao sa terena nešto više od mesec dana, želeo je trener da Afrikanac odmori i danas i onda zaigra potpuno svež protiv Barselone naredne sedmice u drugom kolu Lige šampiona. Ipak, kada je đavo odneo šalu, rešio je Buruk da uvede Osimena u igru pri rezultatu 1:1 u 75. minutu. Nije Osimen učestvovao u ključnom golu za 2:1 u 90. minutu, ali je postalo jasno koliko je njegovo samo prisustvo na terenu opteretilo odbranu Kasimpaše.

Prethodno je Galarasaraj poveo golom glavom Abdulkerima Bardakčija posle prekida u 45. minutu, a Kasimpaša je izjednačila u 68. prelepim golom Džesurana Rak Sakija. Napadač iz Gane je iz pada zahvatio loptu i poslao je skoro u rašlje gola Ugurdžana Čakira. Gol Rak Sakija pogledajte OVDE.

Ipak, čak i sa igračem manje Galatasaraj je došao do pobede i upisao 16. bod u sezoni. Amed ima tri boda manje, Bešiktaš i Kodžaeli po četiri manje, Alanja pet manje, Fenerbahče, Trabzon i Rize po šest bodova manje, s tim da svi navedeni timovi tek treba da odigraju svoje utakmice sedmog kola.

TURSKA 1 – 7. KOLO

Petak

Galatasaraj - Kasimaša 3:1 (1:0)

/Bardakči 45, Jilmaz 90, Lemina 90+6 - Rak Saki 68/

Subota

12.30: (2,90) Genčlerbirligi (3,45) Amed (2,40)

15.00: (1,97) Alanja (3,40) Erzurum (4,00)

15.00: (3,70) Samsun(3,50) Trabzon (2,00)

18.00: (5,10) Rize (3,70) Fenerbahče (1,70)

Nedelja

12.30: (2,75) Konja (3,35) Bašakšehir (2,55)

15.00: (2,60) Gazijantep (3,35) Čorum (2,70)

18.00: (1,27) Bešiktaš (6,25) Kodžaeli (9,50)

Ponedeljak

19.00: (3,70) Ejup (3,50) Geztepe (2,00)

***kvote su podložne promenama