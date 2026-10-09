Galatasaraj potcenio rivala i pomislio da može bez Osimena, ali pobedio u 90. minutu sa igračem manje
Vreme čitanja: 2min | pet. 09.10.26. | 21:16
A taman su se ponadali navijači Bešiktaša, Fenerbahčea, Trabzona, čak i malenog Ameda...
Na reprezentativnu pauzu Galatasaraj je otišao sa gorkim ukusom u ustima, Trabzon je isprašio četvorostrukog uzastopnog šampiona Turske 0:4 i zato je tim Okana Buruka tražio da se što pre iskupi za bruku od pre tri sedmice. I malo je falilo da ne uspe u tome. Kasimpaša je ozbiljno mučila istanbulske Lavove, imala egal u 90. minutu i rezultat 1:1, ali su onda golove dali Bariš Alper Jilmaz u 90. i Mario Lemina u 90+6. minutu za trijumf favorita 3:1 (1:0).
Ponadali su se svi konkurenti Galatasaraja poput Bešiktaša, Fenerbahčea, Trabzona, čak i maleni Amad, da će Galatasaraj da kiksne, pogotovo što je pri rezultatu 1:1 domaćin imao i igrača manje, jer je Lukas Toreira kao poslednji igrač odbrane skrivio faul i dobio direktan crveni karton u 65. minutu.
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Želeo je Okan Buruk da i na ovoj utakmici odmori Viktora Osimena. Nigerijski napadač je zbog povrede odsustvao sa terena nešto više od mesec dana, želeo je trener da Afrikanac odmori i danas i onda zaigra potpuno svež protiv Barselone naredne sedmice u drugom kolu Lige šampiona. Ipak, kada je đavo odneo šalu, rešio je Buruk da uvede Osimena u igru pri rezultatu 1:1 u 75. minutu. Nije Osimen učestvovao u ključnom golu za 2:1 u 90. minutu, ali je postalo jasno koliko je njegovo samo prisustvo na terenu opteretilo odbranu Kasimpaše.
Prethodno je Galarasaraj poveo golom glavom Abdulkerima Bardakčija posle prekida u 45. minutu, a Kasimpaša je izjednačila u 68. prelepim golom Džesurana Rak Sakija. Napadač iz Gane je iz pada zahvatio loptu i poslao je skoro u rašlje gola Ugurdžana Čakira. Gol Rak Sakija pogledajte OVDE.
Ipak, čak i sa igračem manje Galatasaraj je došao do pobede i upisao 16. bod u sezoni. Amed ima tri boda manje, Bešiktaš i Kodžaeli po četiri manje, Alanja pet manje, Fenerbahče, Trabzon i Rize po šest bodova manje, s tim da svi navedeni timovi tek treba da odigraju svoje utakmice sedmog kola.
TURSKA 1 – 7. KOLO
Petak
Galatasaraj - Kasimaša 3:1 (1:0)
/Bardakči 45, Jilmaz 90, Lemina 90+6 - Rak Saki 68/
Subota
12.30: (2,90) Genčlerbirligi (3,45) Amed (2,40)
15.00: (1,97) Alanja (3,40) Erzurum (4,00)
15.00: (3,70) Samsun(3,50) Trabzon (2,00)
18.00: (5,10) Rize (3,70) Fenerbahče (1,70)
Nedelja
12.30: (2,75) Konja (3,35) Bašakšehir (2,55)
15.00: (2,60) Gazijantep (3,35) Čorum (2,70)
18.00: (1,27) Bešiktaš (6,25) Kodžaeli (9,50)
Ponedeljak
19.00: (3,70) Ejup (3,50) Geztepe (2,00)
***kvote su podložne promenama