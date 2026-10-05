Novak Đoković (©Reuters)
Novak Đoković (©Reuters)

KRAJ: Đoković - Medvedev, bizarna situacija - Rus diskvalifikovan

pon. 05.10.26. | 14:14

Pratite uz nas dešavanja sa polufinalnog meča turnira u Pekingu

ATP PEKING (500) - POLUFINALE

N. ĐOKOVIĆ - D. MEDVEDEV 1:0 (7:5, 5:3) diskvalifikacija

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Novak ĐokovićATP PekingDanil Medvedev
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