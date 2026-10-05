Problem nije poraz, nego stav: Zašto je Železnik ozbiljan alarm za Zvezdu i Navara

Doprinos igrača iz drugog plana i povratnika bio je (ne)očekivano skroman - Patrik Boldvin Džunior proveo svega dva i po minuta na parketu bez ikakvog učinka, Nikola Đurišić je za nepunih devet minuta ubacio 6 poena, dok je Dejan Davidovac imao kakav-takav ritam za 18 minuta, ali sa doprinosom uglavnom svedenim na skok (ukupno 6). Realno i pošteno gledajući, ideja se na upravo ovakvoj utakmici bila je logična i pozitivna, ali se to u praktičnom smislu nije vratilo na pozitivan način, već su izabranici Saše Nikitovića upravo u tome neretko videli "rupu" i prostor da krenu u napad.

Ono Zvezdino - "Zaostani, pa juri"

Slično kao i u mečevima Evrolige protiv Žalgirisa i Hapoela u Evroligi, Zvezda je i u predgrađu sebe uvela u utakmicu "zaostani, pa juri".

Tako su crveno-beli sa Malog Kalemegdana već od sredine prve četvrtine (pri rezultatu 13:14) ušli u konstantan zaostatak. Iako je tokom meča u nekoliko navrata prilazila na samo posed zaostatka, Zvezda prednost "pantera“ nijednom nije uspela da stigne i preokrene, a čini se da glavni razlog leži u defanzivnoj neodgovornosti.

Džamaja Nil bio je nerešiva enigma za Zvezdinu odbranu (FOTO: StarSport)

Amerikanci u redovima FMP-a, Brendon Raš (26) i Džamaja Nil (27), radili su na terenu praktično šta su hteli. Nijednog trenutka nisu osetili čvrstu, kvalitetnu odbranu "1 na 1" od strane Zvezdinih bekova. Da li se već na prvom meču bez Nika Vajler-Beba u sastavu osetilo koliko je on bitan i koliko će biti bitan ove sezone za taj segment igre tima Ibona Navara.

Trenutak koji u popriličnoj meri oslikava Zvezdino izdanje je onaj koji se dogodio u poslednjim momentima, pri rezultatu 90:89. Tačnije, na sedam sekundi do isteka regularnog toka utakmice i tokom poslednjeg napada FMP-a, igrači u belim dresovima u najmanju ruku čudnim kretnjama u odbrani ne uspevaju čak ni da naprave faul i uvedu meč u penal završnicu i zadrže kakvu-takvu šansu za preokret. To dovoljno govori o padu koncentracije i odsustvu svesti o važnosti svakog poseda, a u tom poslednjem napadu u tom segementu "izdominirali" su Džordan Nvora i Čima Moneke čuvavši - nikoga.

(Ne tako) skupa lekcija za nastavak sezone

Utakmica u Železniku je jasan dokaz da Zvezda, koliko god individualnog kvaliteta imala , mora u svaki meč da uđe maksimalno ozbiljno i posvećeno. Mora uvek da igra sa 100%.

Samo napad, posebno u ovoj fazi sezone, ne može sam od sebe da dobija utakmice, pa ni na nivou znatno nižem od Evrolige. Sigurno je da će tokom sezone biti mečeva koje će Zvezda dobijati "sa pola gasa“, u kombinovanom sastavu ili uz veću minutažu mlađih igrača. Međutim, da bi se to dogodilo, najpre mora da se izgradi forma i uspostave automatizmi u igri, od čega je tim trenutno jako daleko.

Sinoć je ekipa tek kada je shvatila da je "đavo odneo šalu“, zaigrala je angažovanije i čvršće u odbrani, ali šteta je već bila napravljena, a FMP-ovi lideri bili su već dovoljno razigrani, "upaljeni" i samouvereni. Za Navara i njegov tim ovo je bila bolna, ali izuzetno važna opomena na samom početku zajedničkog rada i dokaz da bez pravog pristupa u svakom momentu bilo koje utakmice u sezoni dobrih rezultata verovatno biti neće. U tom smilslu, noć u Železniku može biti jako korisna, a možda i ključna...