Selektor Alimpijević u "4x10": Jokić lider i pod infuzijom; Teo menja Zvezdu, Partizan birao iz muke

LIDERSTVO I ŽRTVA: JOKIĆ SA BRAUNILOM, MILUTINOV I DAVIDOVAC ZA PRIMER

Jedna od najvažnijih odluka u prethodnom periodu bila je promocija Nikole Jokića u kapitena tima tokom odsustva Bogdana Bogdanovića. Selektor otkriva detalje koji najbolje opisuju zašto je trostruki MVP Nagetsa rođeni lider, ali ističe da on nije bio jedini koji je rizikovao.

„Ako imate čoveka koji je kapiten i najbolji igrač sveta, a svoju ulogu vodi pre svega sopstvenim ponašanjem — meni je posao mnogo olakšan. On dolazi prvi na trening, onaj neoficijalni deo od 30 minuta odradi tako da izbije sav u znoju pre nego što zvanični deo uopšte počne. Onda ostali nemaju puno prostora za diskusiju“, započinje Alimpijević, a potom otkriva detalj sa meča protiv Italije:

„Malo ljudi zna da je Nikola imao visoku temperaturu na dan utakmice sa Italijom, da nije bio dobro tri dana pre toga i da nije hteo to da nam kaže da nas ne bi uznemirio. Prvi put sam ga na obroku video sa braunilom u ruci iz koje je primio ne znam koliko infuzija tog dana, a onda je izašao na teren. Postoje igrači u klubovima koji zbog malog bola ne žele da rizikuju, a ovi momci u reprezentaciji su rizikovali sve. Pogledajte Milutinova — posle onakvog pada 9 od 10 igrača se ne bi vratilo na teren, a on je stisnuo zube i odigrao. Davidovac je sa hroničnim problemom tetive bio uz tim sve vreme. To su karakteri koji prave razliku.“

KONTRA PROZORIMA: ŠENGELIJA KAO UNIKAT I „UCLA“ INJEKCIJA ZA U20

Govoreći o problemima sa FIBA prozorima i preklapanjem sa Evroligom, Alimpijević je izdvojio jedan neverovatan primer iz evropske košarke, ali i objasnio kako Srbija rešava odliv mladih igrača u Ameriku.

„Postoje tri različite situacije u prozorima. Prva je Tornike Šengelija. Za mene je to prvo i poslednje — čovek u ugovoru sa Dubaijem ima klauzulu da je klub u obavezi da ga pusti za reprezentaciju. Kapa dole, majstore! Odlazio je privatnim avionom na manje od 24 sata i igrao sa kakvim brojkama... S druge strane, mi sa Zvezdom i Partizanom imamo sjajnu komunikaciju, dok smo kod inostranih klubova prepušteni na milost i nemilost.“

U sklopu pripreme za smenu generacija, ključni potez bio je dovođenje Nemanje Jovanovića sa univerziteta UCLA na čelo U20 reprezentacije.

„Trebao nam je neko da nam približi NIL ugovore koji su potpuno promenili tokove evropske košarke i odlazak mladih u Ameriku. Ko će to bolje da uradi od čoveka koji je na UCLA zadužen za regrutaciju? Pored igračke, moramo da gradimo i trenersku bazu. Napravili smo sjajan miks trenera iz Amerike, iskusnih evroligaša i mladih stručnjaka.“

ZVEZDA I PARTIZAN: TEOV PLAN I PARTIZANOV PRELAZNI ROK IZ MUKE

Kao selektor, Alimpijević pomno prati večite rivale, koji u novu evroligašku sezonu ulaze sa potpuno drugačijim polaznim tačkama.

„Vidimo da je Zvezda ušla sa visokim ambicijama. Napravili su sjajne poteze. Miloš Teodosić radi vrhunski posao, imao sam priliku da sedim i pričam sa njim. Ideja koju Miloš ima i način na koji razmišlja je jedan od najpozitivnijih zaokreta bivšeg igrača ka direktorskoj stolici. Čovek ima viziju, ne luta. Proširili su stručni i medicinski štab, a pojačanja deluju kao vrlo smišljen plan.“

S druge strane, Partizan je imao mnogo turbulentnije leto na pijaci.

„Partizan se suočio sa velikim problemima u smislu odlazaka. Pošto znam da smo za neke iste igrače bili na tržištu i mi u Bešiktašu, mislim da su se suočili sa situacijom da je kvalitet na koji su računali već otišao u druge klubove. Napravili su tim koji je bio jedino moguć u momentu kada se biralo. Za mene kao selektora je puno bolje što sada u Partizanu imamo bar dva reprezentativca sa ozbiljnom ulogom, što ranije nije bio slučaj, a čekamo i Vanju da se oporavi.“

BEŠIKTAŠ U EVROLIGI: NOVI IZAZOV I LEKCIJE IZ ZVEZDE 2017/18

Ulazak Bešiktaša u Evroligu donosi ogromna iskušenja, a Alimpijević ne krije da mu iskustvo sa Crvenom zvezdom iz sezone 2017/18 sada služi kao neprocenjiva lekcija pri selekciji i vođenju tima na najvišem nivou.

„Sastavljanje ekipe za Evroligu u Bešiktašu bilo je izuzetno zahtevno jer nismo želeli samo da nagomilamo imena, već da napravimo tim koji može da izdrži taj pakleni ritam. Kad se setim sezone 2017/18 sa Zvezdom, bio sam mlad trener, prvi put u tom formatu takmičenja. Tada sam na teži način naučio šta znači imati po tri utakmice nedeljno, kako fizička i psihička potrošnja utiče na igrače i koliko je važan dubok roster. Zato smo sada u Bešiktašu gradili ekipu sa mnogo više pažnje posvećene karakteru, atletizmu i sposobnosti igrača da se brzo oporavljaju.“

Selektor ističe da je razlika u nivou pripreme danas neuporediva u odnosu na njegov prvi evroligaški mandat.

„Tada u Zvezdi učio sam u hodu pod ogromnim pritiskom. Danas, sa iskustvom iz Turske i reprezentacije, tačno znam šta nas čeka. Napravili smo balans između iskusnih igrača koji znaju kako se pobeđuje u Evroligi i mladih, gladnih momaka koji mogu da prate taj fizički intenzitet. Ne idemo u Evroligu da budemo samo posmatrači, već da pokažemo karakter koji ovaj klub i njegovi navijači zaslužuju.“

BEŠIKTAŠ: NAVIJAČI KOJI SKANDIRAJU I POSLE PORAZA I DOLAZAK VLAHOVIĆA

U istanbulskom Bešiktašu Alimpijević ulazi u svoju sedmu godinu boravka u Turskoj, što je u tamošnjim košarkaškim okvirima gotovo fenomen.

„U Turskoj mi se rodio mlađi sin, porodica uživa. A Bešiktaš... To je retka privilegija. Njihovi navijači su specifični — ne gledaju samo da li ste osvojili titulu. Oni znaju naš budžet, znaju koliko smo platili kog igrača i ako vide da se borimo iznad svojih mogućnosti, staju iza nas i kad izgubimo. Dešavalo se da izgubimo utakmicu, a da ljudi ostanu po 45 minuta na tribinama i skandiraju nam da izađemo.“

Alimpijević se sa osmehom dotakao i imenjaka Dušana Vlahovića, koji je pojačao fudbalsku sekciju istog kluba.

„Nismo se još videli jer su rasporedi pakleni, ali ići ću da ga gledam sa decom. U Bešiktašu je fudbal religija, sve ostale sekcije su ispod. Skandiranje za Dušana je prešlo samo od sebe jer nosimo isto ime, ali kako je fudbal popularniji, kod njega će sve to biti puno veće. Hvala Bogu da imamo još jednog Srbina koji će nas predstavljati na pravi način.“