Gatuzo ne vidi Ratkova kao startera, želi napadača koji može da garantuje dvocifren broj golova

Italijanski mediji pišu da je Gatuzov stav navodno dodatno učvršćen posle utakmice Nebeskoplavih protiv Primavere, u kojoj srpski napadač nije uverio da temperamentnog stratega da je spreman za tako važnu ulogu u narodnoj sezoni. To ne znači da će srpski napadač biti otpisan. Ratkov ostaje u planovima kluba, ali Gatuzo želi sigurniju opciju i konkretan golgeterski učinak.

Ni ostale napadačke opcije suštinski nisu po meri bivšeg selektora Italije. Bulaje Dia se po svojim karakteristikama više uklapa u ulogu polušpica ili drugog napadača, Tidžanija Noslina u stručnom štabu vide kao krilo, dok mogućnosti povratnika sa pozajmice iz Specije, Gabrijelea Artistika, tek treba da budu procenjene.

Mediji na Apeninima podsećaju da prva želja Lacija, Karlos Espi iz Levantea, predstavlja skupu opciju zbog izlazne klauzule od 25.000.000 i velike konkurencije timova iz Premijer lige. Zbog toga čelnici kluba aktivno tragaju za alternativama na tržištu, a poslednjih dana sve češće se pominje Santijago Himenez, iz Milana. Na San Siru su otvoreni za pregovore, pošto Meksikanac nije u planovima Rubena Amorima, a potreban im je novac za pojačanja.

Petar Ratkov je u Rim stigao prošle zime iz Salcburga za obeštećenje od 13.000.000 evra, a proletos se nije upisao u strelce na osam mečeva za Lacio. Srbin ima samo 22 godine i ugovor do leta 2030. godine, ali već u predstojećoj treba da pokaže da na njega u Večnom gradu mogu ozbiljno da računaju.