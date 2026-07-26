Sokler sleteo u Tel Aviv, Radničkom sleće 1.000.000 evra
Vreme čitanja: 1min | ned. 26.07.26. | 09:43
Slovenac će zarađivati u Makabiju 400.000 evra godišnje
Potrajalo je, ali saga Ester Sokler je stigla do poslednje epizode. Radnički iz Kragujevca ostaje bez vrsnog napadača, koji je u velikoj meri spasao klub ispadanja prošle sezone, ali će zato na račun crvenih leći oko 1.000.000 evra.
Kako javljaju mediji iz Izraela, Sokler je u subotu sleteo u Tel Aviv na potpisivanje ugovora sa Makabijem. Najveći klub te zemlje je ispunio sve uslove za transfer. Po poslednjim informacijama, Radnički će dobiti sedmocifreno obeštećenje, dok će napadač iz Slovenije potpisati ugovor na tri godine, tokom kojih će zarađivati 400.000 evra godišnje.
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Portal Sport5 tvrdi da nisu postojale finansijske prepreke za realizaciju transfera, da je sve to odavno utanačeno, nego da je da bezbedonosna situacija u Izraelu usporila celu priču. Sokler je čak u prvom kolu Mozzart Bet Superlige odigrao poslednjih 25 minuta, probao je da Radnički spasi poraza u Novom Pazaru, ali nije uspeo.
Ester Sokler je proveo jednu sezonu u Kragujevcu, ali je ostavio veliki trag, jer je dao 16 golova. Najveći greh je što nije došao u klub pre početka takmičarske godine, da pomogne Radničkom u kvalifikacijama za Ligu konferencije, jer su crveni promašili dosta šansi protiv Ki Klaksvika i ispali. Tačno im je nedostajala „devetka“ Soklerovog tipa da makar dobiju prvi meč protiv Farana.