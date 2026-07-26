Fener se ne zaustavlja: Iz Zenita stiže bivši NBA igrač

Na 17 utakmica je prosečno davao 14 poena uz 2,4 skoka i 1,9 asistencija po meču. Bilo je očigledno da treba da igra na višem nivou od VTB lige, odnosno da se oproba u elitnom takmičenju i ako sve prođe kako treba, to će i biti slučaj.

Džuzeng je primarno nisko krilo, ali bez problema bi mogao da odigra i krilnog centra, dok je u NBA ligi čak igrao i da poziciji dva. Doduše, tada je Juta u kojoj je igrao forsirala baš visoke petorke i nije realno da Amerikanaca u Feneru gledamo kao beka.

Iza sebe Džuzeng i te kako ima mnogo. Igrao je na prestižnim koledžima Kentaki i UCLA, tri godine je bio u Juti, a poslednju sezonu u najjačoj ligi sveta proveo je u Minesoti, pre nego što se preselio u ništa topliji Sankt Peterburg.

Odigrao je 123 utakmice u NBA ligi, a prosečno je ubacivao 6,9 poena uz 2,2 skoka. Iz igre je bio na solidnih 42,1%, dok je trojke šutirao sa 35,8% uspešnosti.

Što se tiče Fenerbahčea, istanbulskog giganta već su pojačali Trent Forest, Šejn Larkin, Ignas Sargijunas, Brekston Ki, Vil Klajburn, Ševon Šilds, Sertač Šanli i Markus Bingam.