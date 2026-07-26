Roma krenula po argentinskog špica od 40.000.000, možda se reši i Dovbika
Vreme čitanja: 2min | ned. 26.07.26. | 10:08
Vučica se nada da će sve biti gotovo u narednih nekoliko dana
Ne ide Romi u potrazi za velikim pojačanjima u napadu ovog leta. Izvisila je za potpise Mejsona Grinvuda i Krisensija Samervila koji su izabrali unosnije ponude u Turskoj, odnosno Saudijskoj Arabiji. Preskupe su i ostale mete poput Saida El Male, Nikola Tresoldija, Andreasa Šjelderupa… Zato se okrenula domaćem tržištu i pokušava da završi transfer argentinskog napadača Santjaga Kastra iz Bolonje.
Klub sa Dal’Are je dao zeleno svetlo za pregovore, a igrač već dogovorio svoje uslove. Međutim, ostaje da Roma ispuni Bolonjine zahteve koji nisu mali i postavljeni su na 40.000.000 evra.
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Vučica se nada da će uspeti da ispregovara bolju cenu i krenula je sa ponudom od 30.000.000 evra fiksno plus 5.000.000 kroz bonuse. I ima još jednog aduta u rukavu – Artjoma Dovbika. Otkako je Gasperini prošlog leta došao u klub, Roma pokušava da se reši Ukrajinca, ali joj ne ide. Sada se nada da bi mogla da ga ubaci u priču oko Kastra. Bolonji bi dobro došao napadač, a Roma je spremna da Dovbika pusti i na pozajmicu, što bi Bolonji najviše odgovaralo. Ako se pokaže, otkupila bi ga. Ako ne zadovolji, ne bi bio veliki trošak. Moguće je da po istom receptu bude ponuđen i mladi Robinio Vaz.
Roma se nada da će danas uspeti sve da reši jer situacija sa pojačanjima je postala pomalo neprijatna i Gasperini gubi strpljenje u iščekivanju novih igrača. Kastrov dolazak ne bi bio jedini dodatak ofanzivnoj liniji pošto rimski klub očekuje još jednog ili dvojicu krilnih napadača. Antonio Nusa je primarna meta, pominju se i Kerem Akturkoglu, mladi Ibrahima Embaje, pa čak i Markus Rašford.