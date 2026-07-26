Krasnodar na iskušenju u Kazanju, Musajev želi da dovede zvezdu tima Ekvadora

Ekipu Murada Musajeva pojačao je vezista Kruzeira Kristijan, koji je stigao za 9.600.000 evra, potom napadač Lokomotive iz Moskve, Dmitrij Vorobjov koji je plaćen 7.300.000. Stigao je iz Rostova i desni bek Ilja Vahanija i to za 1.550.000 evra, dok su kao slobodni igrači potpisali takođe bivši igrač Rostova, Danil Utkin i bivši defanzivni vezni PAOK-a, Magomed Ozdoev.

Klub je napustilo devet igrača, Đovani Gonzalez je pojačao River Plejt, kapiten Eduard Spertsjan je otišao u Al Ahli za 21.900.000 evra, dok je Olakunle Olesegun za 450.000 prešao u Rostov. Viktor Sa je kao slobodan igrač završio u Sao Paulu, dok su na pozajmice poslati Gustavo Furtado (Volos), Mihail Umnikov (Rotor), Danil Golikov (Rostov) i Jevgenij Kovalevski (Volgar).

18.30: (3,60) Rubin (3,35) Krasnodar (2,10)

Očigledno je da je Murad Musajev tokom prelaznog roka nastojao da osveži tim, a sudeći prema poslednjim izjavama, posao još nije završen.

"Samo će rezultati pokazati kako su se novajlije integrisale u ekipu. Svima treba vremena. Zato bih da o njima pričamo kasnije. da li smo završili posao? Ne, očekujemo da nam se pridruži barem još jedan napadač", priznao je Musajev.

Ruski mediji prenose da je Musajev veoma zainteresovan da angažuje jednu od zvezda reprezentacije Ekvadora, krilo Flamenga Gonzala Platu. Brazilski klub će tražiti oko 15.000.000 evra. To ne bi trebalo da bude problem za Krasnodar, ali zvanična ponuda još nije poslata. Plata je na proteklom Mundijalu igrao na četiri utakmice Ekvadora i postigao jedan gol.

Kada je reč o ulozi kapitena, Musajev čini se da još nije definitivno presekao. Ono što je za sada sigurno je da će traku na večerašnjem meču poneti golman Stanislav Agacev, a odluka o trajnom kapitenu biće doneta naknadno.

Kada je reč o večerašnjem susretu, interesantno je da Krasnodar na dva prethodna gostovanja u Kazanju nije uspeo da pobedi. Pretprošle sezone je bilo 1:1, a prošle 2:1 za Rubin. Odigrali su do sada 28 mečeva, sve u prvenstvu Rusije, Krasnodar je upisao 19 pobeda, Rubin pet uz četiri remija. Prošle sezone Krasnodar je slavio kod kuće sa 1:0.

Što se tiče Rubina, koji je bio osmi u prošlom prvenstvu, doveo je Ignjasija Savedru iz Sočija za 650.000 evra, dok je iz Spartaka Kostrome za 150.000 stigao Maksim Ignjatijev. Na pojazmiju iz moskovskog Spartaka došao je Ilja Samošnikov.

U Rubinu će igrati trojica srpskih fudbalera. To su vezista Bogdan Jočić, zatim desno krilo Nikola Čumić, koji se vratio sa pozajmice Saragosi i štoper Uroš Drezgić koji trenutno ne može da igra i još se oporavlja od povrede koju je zadobio proletos.

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RUSIJA, 1. KOLO

Petak

CSKA Moskva - Baltika 2:1 (2:1)

/Anderson 33ag, Glebov 36 - Ofor 1/

Subota

Dinamo Moskva - Krila Sovjetov 0:0

Akron - Zenit 0:5 (0:3)

/Sobolev 7, 18, Mantuan 35, Džon Džon 78, Avgusto 84/

Fakel - Dinamo Mahačkala 1:2 (1:1)

/Jakimov 21 - Zuravljev 30ag, Sandračuk 79/

Spartak Moskva - Rodina 3:0 (1:0)

/Markinjos 24, Martins 79, Prucev 86/

Nedelja

13.30: (2,55) Orenburg (3,15) Rostov (2,90)

16.00: (1,75) Lokomotiva (3,60) Ahmat Grozni (4,90)

18.30: (3,60) Rubin (3,35) Krasnodar (2,10)

***kvote su podložne promenama