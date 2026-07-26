Meč godine u Kazahstanu koji bi mogao da odredi šampionsku trku

Kazahstanski mediji prenose da bi glavni trener Rafael Urazbahtin mogao da „promeša karte”, da ne ide s najjačim timom na lidera šampionata jer bi eliminacija tima iz Nikozije obezbedila evropsku jesen šampionu Kazahstana bar u Ligi konferencije. Prošle sezone je Kairat je imao debitantsko učešće u Ligi šampiona, pa su sigurno porasli apetiti. Želi se repriza iz 2025.

Posle eliminacije nikšićke Sutjeske, Kairat je protekle nedelje poražen na Kipru od Omonije (0:1), iako je imao igrača više skoro sat vremena. Ordabasi nema evropske brige jer je prošle sezone bio sedmi u šampionatu i igrao finale Kupa Kazahstana, pa nije izborio plasman u međunarodne kupove.

Ordabasi i dalje odoleva šampionu, ima bod više i meč manje pred možda i ključni meč godine u Kazahstanu, gostovanje Kairatu u Almatiju ( 16.00) . Ovaj meč ne dolazi u pravo vreme po domaćina jer su u toku kvalifikacije za Ligu šampiona.

Trener Kairata je u hodu morao da menja taktiku ovog leta. Posle odlaska Dastana Satpajeva, ali i Dena Glejzera, napadački model se promenio. Žoržinjo, Edmilson i Gustavo Mendonsa se smenjuju kao najistureniji u špicu.

Ordabasi na lidera ide sa najjačim sastavom. Nikola Antić je standardan u poslednjoj liniji tima. Najveće nade Ordabasi u napadu polaže u snažnog norveškog napadača Bjerna Jonsena, koji je u sjajnoj formi, postigao je gol na pet poslednjih mečeva. Opasan je tim iz Šimkenta u prekidima, gde dominiraju visoki defanzivci i pomenuti Jonsen. Skandinavac je stigao u Šimkent iz Al Vehde, a pre toga je bio pravi globtroter, od Gruzije, Južne Koreje, Holandije, MLS-a... Najbolja sezona mu je bila u ADO Den Hagu u Erediviziji 2017/2018, kada je postigao 19 golova.

16.00: (1,35) Astana (4,65) Altaj (7,00)

Krajem maja u prvom delu šampionata, Ordabasi je dobio ekipu iz Almatija na svom terenu sa 2:1 posle preokreta. Portugalac Žoržinjo je doveo šampiona u vođstvo, Kujama je do poluvremena izjednačio, a tri boda je doneo Astanov sredinom nastavka utakmice. Pre sezone u Almatiju, Ordabasi je doživeo težak poraz – 0:4.

15.00: (1,63) Tobol (3,60) Atirau (5,30)

Zanimljiv srpski ljubiteljima fudbala, posebno navijačima Partizana, je Tobol, izvesni rival crno-belih u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Tim Saše Ilića je ceo posao obavio na svom terenu pobedom nad UNA Štrasenom iz Luksemburga sa 4:0, dek je kazahstanski klub igrao 1:1 u Litvaniji protiv Panevežisa, pa je veliki favorit na svom terenu u četvrtak. Tim iz Kostanja, kome ne cvetaju ruže u ovom šampionatu, danas (15.00) igra sa Atirauom. Boje Tobola brani srpski napadač Uroš Milovanović.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

KAZAHSTAN 1 – 19. KOLO

Subota

Aktobe – Okžetpes 2:1 (2:1)

/Atanasov 5, Erlanov 22 – Umarov 45/

Ulitau – Irtiš Pavlodar 1:2 (1:2)

/Martin 38 – Jevtić 17, Poe 45+1/

Zetsu – Kizižar 1:2 (0:0)

/Anuarbekov 71 – Nojok 57, Bahoken 82/

Nedelja

15.00: (1,63) Tobol (3,60) Atirau (5,30)

15.00: (1,63) Jelimaj (3,60) Kizilorda (5,30)

16.00: (2,15) Kairat (3,30) Ordabasi (3,20)

16.00: (1,35) Astana (4,65) Altaj (7,00)

17.00: (2,75) Kaspij (3,15) Ženis (2,50)

***kvote su podložne promenama