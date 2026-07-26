Saudijci i finansijski problemi? Nije matriks, Ronaldov Al Nasr dužan preko 200.000.000

Primetno je da klub za koji igra Ronaldo još uvek nije doveo ni jedno pojačanje u letnjem prelaznom roku, što je dosta čudna konstatacija s obzirom na ciljeve saudijskog kluba, kao i činjenicu da je u prethodnim transfer prozorima dovodio izuzetno moćna imena, poput Kingslija Komana, Sadia Manea, Žoaa Feliksa...

Iako je dogovoren transfer Samua Koste iz Majorke, on još uvek nije realizovan, jer je prema rečima pomenutog izvora Al Nasr u dugovima od preko 800.000.000 saudijskih rijala, što iznosi više od 200.000.000 evra! Kako je došlo do toga u ovako finansijski moćnom klubu, pitate se?

16.00: (2,15) Kairat (3,30) Ordabasi (3,20)

Pa, upravo dovođenje pomenutih zvezda i basnoslovno trošenje novca na njihove plate ugrozilo je ekonomsku situaciju u klubu, jer ogromni operativni troškovi nisu imali pokriće u realnim klupskim prihodima, koji su vezani za prodaju ulaznica, dresova, kao i sponzorske ugovore. Dakle, situacija nije prosta u smislu „Saudijcima je nestalo novca“, već, jednostavno, postoje određeni protokoli kada se radi o upravljanju ekipom koje su čelnici Al Nasra, izgleda, zanemarili.

Sve ovo je dovelo do tačke ključanja, odnosno pat-pozicije u kojoj se nalaze rukovodioci saudijske ekipe i koja bi ozbiljno mogla da im ugrozi poslovanje u budućnosti. Počeo je da radi krizni PR, a državni investicioni fond Saudijske Arabije (PIF), u čijem se vlasništvu nalazi Al Nasr, usvojio je plan u tri tačke kako bi se uhvatio u koštac sa krizom. Cilj je da se zaštiti finansijska, marketinška i navijačka vrednost kluba, te da se spreči da se ovi dugovi doslovno udvostruče.

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Prva mera jeste sasecanje finansijskih ovlašćenja aktuelnoj upravi kluba, što je u potpunosti blokiralo dovođenje novih igrača. To u prevodu znači da Al Nasr neće moći da potpiše nikoga ovog leta sve dok operativna uprava ne stvori sredstva iz sopstvenih klupskih prihoda. Ova promena će u velikoj meri uticati na poslovanje kluba, čija uprava, bar na papiru, neće moći da „vuče za rukav“ investicioni fond u cilju da dobije još novca, već će morati da osmisli finansijski isplative modele samoodrživosti, što je posao za vrhunske stručnjake iz oblasti menadžmenta.

Zatim, na scenu stupa druga mera: angažovanje konsultantskih kuća iz oblasti finansija, trgovine i prava. Njihov zadatak biće da pronađu načine za povećanje komercijalnih prihoda, saseku nepotrebne troškove i dostave konkretna rešenja sa preciznim vremenskim rokovima kako bi se klub konačno iščupao iz finansijskog kanala. Mnogi bi konstatovali – lakše reći nego uraditi.

15.00: (1,63) Tobol (3,60) Atirau (5,30)

Treći i poslednji korak jeste razmatranje ponuda za kupovinu udela u Al Nasru. Državni fond pred sobom već ima dve ozbiljne ponude, s tim što bi više voleli da eventualno preuzimanje bude samo delimično, kako navodi pomenuti dnevni list.

Možda i najrealnije deluje opcija koja se tiče kupovine kluba, jer sigurno da postoji više saudijskih investicionih fondova koji bi i te kako voleli da preuzmu projekat u kom glavnu ulogu ima ni manje ni više nego legendarni Kristijano Ronaldo. Bilo kako bilo, jasno je da sportski motivi nisu preovlađujući u ovoj priči, a ko god se uhvati u koštac sa problemom svakako će morati da ekspresno reši problem sa finansijama. Jer, ako se situacija odrazi i na raspoloženje velikih zvezda, koje samim tim izgube strpljenje, to bi bila izuzetno negativna reklama za poslednjih godina toliko promovisanu saudijsku ligu...