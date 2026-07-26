Iz Larna pred revanš: Ovi momci će verovatno igrati Ligu šampiona, da ublažimo štetu

Poredeći kvalitet dva tima, Irci navode činjenucu da je nekadašnji igrač Intera Marko Arnautović, ušao sa klupe u prvoj utakmici, samo 19 dana nakon što je igrao protiv reprezentacije Španije na Mundijalu, kao u da je bek Seol Jung-vu bio starter u sve tri utakmice grupne faze SP za reprezentaciju Južne Koreje.

Larn je već obezbedio najmanje plej-of Lige konferencije, a u slučaju eliminacije iz Lige šampiona takmičenje nastavlja u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, gde će igrati protiv pobednika duela između gruzijske Iberije i slovačkog Slovana iz Bratislave, koji ima prednost od 2:0 iz prvog meča.

“To je svakako trebalo da bude neverovatno iskustvo, posebno pred put sledeće nedelje. Mislim da se nismo obrukali, s obzirom na to da je utakmica mogla da nam izmakne kontroli još na samom početku. Dobro smo se držali, pokazali su klasu kod sva četiri gola, kod poslednjeg gola njihov igrač je napravio sjajan lažnjak (Muhamed Čam, prim.aut), i tu je bila razlika. To vam se ne dešava u Irskoj ligi, oni imaju reprezentativce poput Arnautovića i desnog beka koji je igrao za Južnu Koreju na Svetskom prvenstvu. To je nivo sa kojim se suočavate. Koristimo ovo na najbolji mogući način i biće nam od velikog značaja za predstojeću sezonu... Nećemo igrati ni protiv koga ko je ni blizu tog nivoa. U Irskoj ligi neke stvari mogu da vam prođu, ali na ovom nivou to nije slučaj”, kaže štoper Metju Ridli za NIFL TV.