Iz Larna pred revanš: Ovi momci će verovatno igrati Ligu šampiona, da ublažimo štetu
Vreme čitanja: 2min | ned. 26.07.26. | 09:58
“Koristimo ovo na najbolji mogući način i biće nam od velikog značaja za predstojeću sezonu. Nećemo igrati ni protiv koga ko je ni blizu tog nivoa”, kaže Metju Ridli
Iako su prežaljeni već u prvom meču na svom terenu, igrači Larna uvereni su da će im iskustvo iz okršaja sa Crvenom zvezdom biti od ogromne važnosti u predstojećoj sezoni, a posebno u borbi za šampionsku titulu titulu u Severnoj Irskoj.
Klub sa Inver Parka već je ispisao istoriju plasmanom u drugo kolo kvalifikacija za Lige šampiona, eliminacijom Tre Fiorija iz San Marina, čime je zakazao dvomeč sa nekadašnjim šampionom Evrope i već u prvoj utakmici ostao bez šansi za prolaz dalje. Ali, ta činjenica nije previše poremetila sastav Gerija Haverona, koji je dobro svestan svojih mogućnosti.
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Poredeći kvalitet dva tima, Irci navode činjenucu da je nekadašnji igrač Intera Marko Arnautović, ušao sa klupe u prvoj utakmici, samo 19 dana nakon što je igrao protiv reprezentacije Španije na Mundijalu, kao u da je bek Seol Jung-vu bio starter u sve tri utakmice grupne faze SP za reprezentaciju Južne Koreje.
Larn je već obezbedio najmanje plej-of Lige konferencije, a u slučaju eliminacije iz Lige šampiona takmičenje nastavlja u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, gde će igrati protiv pobednika duela između gruzijske Iberije i slovačkog Slovana iz Bratislave, koji ima prednost od 2:0 iz prvog meča.
“To je svakako trebalo da bude neverovatno iskustvo, posebno pred put sledeće nedelje. Mislim da se nismo obrukali, s obzirom na to da je utakmica mogla da nam izmakne kontroli još na samom početku. Dobro smo se držali, pokazali su klasu kod sva četiri gola, kod poslednjeg gola njihov igrač je napravio sjajan lažnjak (Muhamed Čam, prim.aut), i tu je bila razlika. To vam se ne dešava u Irskoj ligi, oni imaju reprezentativce poput Arnautovića i desnog beka koji je igrao za Južnu Koreju na Svetskom prvenstvu. To je nivo sa kojim se suočavate. Koristimo ovo na najbolji mogući način i biće nam od velikog značaja za predstojeću sezonu... Nećemo igrati ni protiv koga ko je ni blizu tog nivoa. U Irskoj ligi neke stvari mogu da vam prođu, ali na ovom nivou to nije slučaj”, kaže štoper Metju Ridli za NIFL TV.
Revanš u Beogradu je zakazan za sredu od 20 časova.
“Ovi momci će verovatno i ove godine igrati u ligaškoj fazi Lige šampiona. Sve ovo je škola i veliko iskustvo. Revanš utakmica će izgledati isto, pokušaćemo da držimo našu formaciju što je moguće kompaktnijom. Važno je da izvučemo pouke za sledeću nedelju, da vidimo kako možemo da ublažimo štetu, ali i da predstavljamo pretnju. Pritiska na nama nema”, poručio je Ridli.
Crvena zvezda u trećem kolu kvalifikacija za elitno takmičenje igra protiv boljeg iz okršaja između Hapoel Ber Ševe i Vikingur Rejkjavika. Islanđani su u prvom meču slavili sa 2:1.