Meksi kao Irving 2.0
Vreme čitanja: 3min | ned. 26.07.26. | 09:10
Američki mediji tvrde da će mladi bek iz Dalasa preuzeti veliku odgovornost na sebe u novom timu File, te da će se odlično uklopiti sa Lebronom
Gde god da dođe Lebron Džejms, aspolutno je jasno da je on taj koji je u centru pažnje, pa čak i sa punom 41 godinom. Ekipa se kroji oko njega, što je posao koji su Filadelfija Seventisiksersi zasita jako dobro uradili do sada, ali je ostalo da se odgovoro na jedno ključno pitanje – ko će biti Kraljev prvi pomoćnik, neko kome će verovati, na koga će moći da se osloni u svakom trenutku, prepusti mu loptu i vođenje napada?
Američki mediji veruju da će ta vrlo odgovorna uloga biti dodeljena Tajrisu Meksiju. I to ne jer je on „izabran“ na ovaj ili onaj način, već preovladava mišljenje da će se eksplozivni bek jednostvano sam nametnuti i uleteti u takvu ulogu, sličnu onoj koju je imao Kajri Irving tokom legendardnog šampionskog pohoda Klivlend Kavalirsa 2016. godine.
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„Kada pogledate neke od najvećih uspeha u Lebronovoj karijeri, poput onih u Klivlendu sa Kajrijem Irvingom, jasno se vide paralele sa Tajrisom Meksijem. Sem toga, njih dvojica već imaju izgrađen odnos — Meksi je takođe klijent agencije Klutch, znaju se već pet godina i redovno treniraju zajedno. Upravo zato u njegovom okruženju veruju da bi ova tranzicija prošla daleko bezbolnije nego da Džejms ode u neku drugu sredinu. Jer, gde god da Lebron kroči, svaka prva zvezda tog tima mora da se prilagodi i podredi njemu. On je kosmos za sebe, planetarni sistem sa sopstvenom orbitom. Ali sa Meksijem? Smatraju da bi to jednostavno leglo od prvog dana“, rekao je ESPN-ov Om Jungmisuk u programu SportCenter-a.
„Odlično se poznaju i ta pik-en-rol igra bi mogla da pršti. Rič Pol je čak nabacio ideju da bi Nik Ners mogao da prepiše recept Taja Lua i iskoristi Meksija kao blokera za Lebrona, dok bi Džejms preuzeo ulogu 'sekundarnog kreatora' — kako ga je Pol i nazvao, ubedljivo najboljeg na svetu u toj ulozi“, zaključio je, vrlo inspirisano pomenuti izvor.
Sva ova priča uopšte nije bez osnova, jer je Lebronu u ovoj fazi karijere i te kako potreban bek sa poenima u rukama, koji se ne boji odgovornosti i koji dobro poznaje ekipu. Meksi je mlad, pokazao je da može da pruži odlične partije i u plej-ofu, a u Filadelfiji je već šest godina, od ulaska u ligu, te se praktično smatra za starosedeoca u ekipi Seventisiksersa.
Meksi je tokom minule sezone prosečno beležio 28,3 poena, 6,6 asistencija i 4,1 skok, što je statistika koja jasno potvrđuje njegove skorerske sposobnosti, ali isto tako on može da kreira za druge, iako spada u red „score-first“ bekova.
Fila će bez dileme biti jedan od glavnih konkurenata za prsten u narednoj NBA sezoni, pored Džejmsa i Meksija, u petorci će se najverovatnije naći i Džejlen Braun, Džoel Embid i mladi Vi Džej Edžkomb. Takođe, uprava Siksersa aktivno radi na dovođenju košarkaša koji bi pomogli sa klupe, pa je tako nedavno dogovoren potpis iskusnog Kentavijusa Koldvela Poupa, a tu je i sjajni poenter Anferni Sajmons.
Jasno je da Fili treba centar, zbog hroničnih zdravstvenih problema koje ima Embid, te se aktivno spekuliše o eventualnom dolasku Nika Ričardsa. Tu je i mladi Bona Adem, te je jasno da je franšiza iz Filadelfije „packed“ na svim pozicijama, što bi Amerikanci rekli. Siksersi će, kako stvari stoje, biti glavni konkurenti Njujork Niksima na istoku, a ukoliko se negde u doigravanju sastanu dve ekipe sa istočne obale, sa ovako snažnim sastavima, jedino što možemo sa sigurnošću tvrditi je da nas očekuje apsolutni spektakl.