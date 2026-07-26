Meksi kao Irving 2.0

„Kada pogledate neke od najvećih uspeha u Lebronovoj karijeri, poput onih u Klivlendu sa Kajrijem Irvingom, jasno se vide paralele sa Tajrisom Meksijem. Sem toga, njih dvojica već imaju izgrađen odnos — Meksi je takođe klijent agencije Klutch, znaju se već pet godina i redovno treniraju zajedno. Upravo zato u njegovom okruženju veruju da bi ova tranzicija prošla daleko bezbolnije nego da Džejms ode u neku drugu sredinu. Jer, gde god da Lebron kroči, svaka prva zvezda tog tima mora da se prilagodi i podredi njemu. On je kosmos za sebe, planetarni sistem sa sopstvenom orbitom. Ali sa Meksijem? Smatraju da bi to jednostavno leglo od prvog dana“, rekao je ESPN-ov Om Jungmisuk u programu SportCenter-a.

„Odlično se poznaju i ta pik-en-rol igra bi mogla da pršti. Rič Pol je čak nabacio ideju da bi Nik Ners mogao da prepiše recept Taja Lua i iskoristi Meksija kao blokera za Lebrona, dok bi Džejms preuzeo ulogu 'sekundarnog kreatora' — kako ga je Pol i nazvao, ubedljivo najboljeg na svetu u toj ulozi“, zaključio je, vrlo inspirisano pomenuti izvor.

Sva ova priča uopšte nije bez osnova, jer je Lebronu u ovoj fazi karijere i te kako potreban bek sa poenima u rukama, koji se ne boji odgovornosti i koji dobro poznaje ekipu. Meksi je mlad, pokazao je da može da pruži odlične partije i u plej-ofu, a u Filadelfiji je već šest godina, od ulaska u ligu, te se praktično smatra za starosedeoca u ekipi Seventisiksersa.

Meksi je tokom minule sezone prosečno beležio 28,3 poena, 6,6 asistencija i 4,1 skok, što je statistika koja jasno potvrđuje njegove skorerske sposobnosti, ali isto tako on može da kreira za druge, iako spada u red „score-first“ bekova.