Steže se obruč oko Infantina: Evropa nagovara Vengera na kandidaturu, u napad krenuo i Japanac

Za razliku od Infantina i njegovog prethodnika Sepa Blatera, Japanac nikada nije pokazivao naročitu sklonost ka velikim javnim nastupima. Oni koji su sarađivali s njim opisuju ga kao odmerenog funkcionera koji ima jednu prilično retku osobinu za ljude na visokim pozicijama u fudbalu - više sluša nego što govori.

Tašima je 2002. postao tehnički direktor japanskog saveza, kasnije je obavljao funkciju predsednika, a od 2015. prisutan je u najvišim strukturama FIFA. Njegova ideja jeste da svetska kuća fudbala ponovo postane institucija koja će se baviti razvojem igre, umesto da njen prvi čovek neprestano dospeva na naslovne strane zbog političkih veza i kontroverznih odluka.

©Reuters (Kozo Tašima)

Nezadovoljstvo Infantinom posebno je poraslo nakon njegovog zbližavanja sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, ali i pokušaja da se deo komercijalnih prava na Svetsko prvenstvo ustupi privatnim investitorima. Taj plan je povučen nakon snažnih kritika, a upravo se ova epizoda pominje i kao jedan od razloga zbog kojih Venger razmatra ulazak u predsedničku trku.

Nekadašnji trener Arsenala, koji trenutno obavlja funkciju direktora FIFA za globalni razvoj fudbala, javno se ogradio od pomenutog projekta, tvrdeći da za njega nije ni znao dok informacije nisu dospele u medije.

Prema pisanju Bi-Bi-Si Sporta, visoki evropski fudbalski funkcioneri već sedmicama pokušavaju da ubede Vengera da se kandiduje. U njemu vide prepoznatljivo ime, čoveka sa ogromnim fudbalskim autoritetom i potencijal da okupi sve saveze nezadovoljne Infantinovim načinom upravljanja.

Ipak, Vengerove godine predstavljaju određenu prepreku. Francuz ima 77 godina, ali pojedini zagovornici njegove kandidature ne bi imali ništa protiv čak ni toga da pobedi, a potom napusti funkciju pre isteka četvorogodišnjeg mandata. Za njih bi već sama promena na vrhu FIFA predstavljala značajan uspeh.

©Reuters

Sa druge strane, Tašima ne može da računa čak ni na jedinstvenu podršku azijskog fudbala. Centri moći na tom kontinentu poslednjih godina sve više su se pomerali ka Saudijskoj Arabiji i Kataru, čiji su odnosi sa aktuelnim rukovodstvom FIFA izuzetno bliski.

Podele postoje i u samom Japanu. Aktuelni predsednik nacionalnog saveza Cunejasu Mijamoto u oktobru je podržao Infantina, što je izazvalo ostavku potpredsednika Takešija Okade, nekadašnjeg selektora reprezentacije i čoveka koji je vodio Samuraje na Mundijalu u Južnoj Africi 2010. godine. Okada je potom stao uz Tašimu, smatrajući da su postupci rukovodstva FIFA postali nespojivi sa vrednostima koje sport treba da predstavlja.

Japanac bi određenu podršku mogao da dobije u istočnoj i jugoistočnoj Aziji, ali i među evropskim i severnoameričkim savezima. Ipak, mnogo toga zavisiće od Vengerove odluke. Ukoliko Francuz uđe u trku uz podršku evropskog fudbala, Tašimine šanse mogle bi dodatno da se smanje.

Ni sam Japanac ne gaji prevelike iluzije. Svoje izglede za pobedu procenjuje na svega 20 do 30 odsto, ističući da mu je važnije da pokrene razgovor o budućnosti FIFA nego da po svaku cenu osvoji funkciju.

Rok za podnošenje kandidatura ističe za samo šest dana, u sredu 18. novembra, a svaki kandidat mora da obezbedi podršku najmanje pet nacionalnih saveza. Predsednički izbori zakazani su za 18. mart 2027. godine u marokanskoj prestonici Rabatu, gde će Infantino pokušati da obezbedi četvrti uzastopni mandat. Do tada ostaje otvoreno pitanje da li će protiv sebe imati nekoliko međusobno razjedinjenih izazivača ili će nezadovoljni savezi uspeti da se okupe oko jednog kandidata.

Tašima nudi mirniju, manje eksponiranu FIFA, Venger bi mogao da ponudi autoritet jednog od najpoznatijih fudbalskih stručnjaka, dok Infantino i dalje raspolaže snažnom podrškom unutar postojećih struktura. Prvi put posle dužeg vremena, međutim, razgovor o budućnosti FIFA ne svodi se isključivo na to koliko će još dugo Infantino ostati njen predsednik, već i na pitanje ko bi mogao da ga zameni.