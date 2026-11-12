PSV puca na visoko: Napad na De Brujnea u januaru

Informaciju su lansirali lokalni mediji u Ajndhovenu, koji tvrde da će PSV probati da u januaru dovede belgijskog fudbalera. De Brujne ima ugovor sa Napolijem do leta sledeće godine, pa samim tim ni obeštećenje ne bi bilo previsoko. Pogotovo što ni Belgijanac nije baš presrećan kako mu se odvijala karijera kada je došao u Seriju A.

Ipak, da bi PSV uspeo da dovede De Brujnea, morao bi da mu da jaču platu za klupske uslove, makar u rangu Ivana Perišića, koji navodno zarađuje oko 1.500.000 evra, kada se sve sabere.

Kontakt između dve strane postoji, a čovek za vezu je fizio Edi Pepels, član PSV Ajndhovena, koji je godinama sarađivao sa De Brujneom u reprezentaciji Belgije.

Kevin de Brujne je u Napoli došao u leto 2025. godine, međutim, nije uspeo na jugu Italije da ponovi igre kakve je pružao u Mančester sitiju. Pogotovo u periodu kada je trener bio Antonio Konte.