Evroliga ponovo kaznila Partizan

Ovo je samo nastavak novčanih penala za klub iz Humske na startu sezone, budući da je Partizan nedavno pretrpeo znatno drastičniju kaznu od 49.000 evra zbog niza incidenata tokom večitog derbija protiv Crvene zvezde u sedmom kolu.

Pored beogradskog kluba, disciplinski sudija Evrolige sankcionisao je još dva tima u oba evropska takmičenja. Turski Bešiktaš kažnjen je novčano sa 7.000 evra zbog propusta u organizaciji na susretu protiv Olimpijakosa.

„Bešiktaš je kažnjen sa 7.000 evra zbog ulaska jednog navijača na teren, što je izazvalo nepredviđeni prekid utakmice protiv Olimpijakosa, u skladu sa članom 29.2.h Disciplinskog pravilnika Evrolige.”

Bez kazne nije prošao ni regionalni predstavnik u Evrokupu. Ljubljanska Cedevita Olimpija moraće da plati 8.000 evra nakon meča šeste runde protiv italijanske Tortone.

„Cedevita Olimpija je kažnjena sa 8.000 evra zbog ubacivanja predmeta na teren tokom utakmice protiv Tortone, u skladu sa članom 29.2.g Disciplinskog pravilnika Evrolige.”

Evroliga ovim potezima nastavlja politiku nulte tolerancije prema pirotehnici, ubacivanju predmeta i ugrožavanju bezbednosti aktera na parketu, a klubovima ostaje upozorenje da bi svako ponavljanje sličnih prekršaja u nastavku sezone moglo da povuče i strože mere pored finansijskih sankcija.