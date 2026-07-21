Geteborg trese kriza, Levadija test za trenera Bilborna i novajlije

Ono što je posebno zabolelo navijače popularnog kluba jeste nedavni debakl u derbiju sa Malmeom (4:0). Posle meča zahtevali su od uprave da reaguje i smeni trenera Bilborna, ali uz njega stoje igrači koji tvrde da nije problem u njemu već u njima, jer ne sprovode na terenu ono što je dogovoreno u svlačionici.

19.00: (1,40) Geteborg (4,40) Levadija (7,25)

Vezni igrač Geteborga Tobijas Heinc, uoči meča sa Levadijom kaže da je najvažnije bilo zabeležiti pobedu pred meč u Evropi.

"Imamo još mnogo posla da obavimo. Ako ništa drugo, ova pobeda će učiniti da budemo makar malo pozitivniji. Preslabi smo u određenim periodima igre. Naravno da se trudim da razmišljam pozitivno, ali neobjašnjivo smo slabi u nekim momentima. Zato smo jako srećni zbog ova tri boda. Da nismo pobedili, Bromapojkarna je mogla da ima devet bodova više, sada je tri, zato je ovaj susret bio važan, u smislu bodova", kaže Heinc.

Međutim, ono što je za svaku kritiku je dosadašnji učinak u sezoni. Posle 13 odigranih kola u Alsvenskan, Geteborg ima isto toliko bodova, dakle osvojenih 1,33 po meču. To je jedan od najgorih rezultata u istoriji kluba, jedini koji je imao nešto slabiji procenat od Stefana Bilborna je njegov prethodnik, Jens Askou, koji je imao prosek od 1,32 boda po meču. Bilborn je na 28. mestu liste menadžera Geteborga svih vremena, od ukupno 35 koliko ih je vodilo ovaj klub.

Pokušali su u Geteborgu da urade nešto ovog leta, pa su nedavno klub pojačali iskusni povratnici, Sem Larson (33) i Hjertur Hermanson (31).

"Važno je da dovodimo individualce koji u svojim nogama imaju dosta elitnih mečeva. Nadam se da će njihov dolazak stabilizovati našu igru. Istovremeno, treba im dati vremena da se uigraju. Morate to da poštujete, ali nadam se da neće proći mnogo vremena pre nego što se pokažu u pravom svetlu", optimista je trener Geteborga.

Levadija svakako nije tim od kog bi trebalo da strahuju, ali ne budu li podigli nivo igre, neće im biti jednostavno.

Posle svega, tu su i važni podaci. Jasno je gde je problem Šveđana. Uputili su čak 190 udaraca na gol protivnika, od toga 71 u okvir gola, ali su mrežu zatresli samo 16 puta. Neefikasnost je problem koji ih je koštao bodova do sada, pa će pre svega tu morati da budu bolji.

Od pojačanja, krila Sema Larsona, koji je sredinom meseca stigao iz turskog Karagumruka, očekuje se da dosta pomogne u tom pogledu.

"Prva pobeda kod kuće, a duboko smo u julu. To ne bi smelo da bude tako. Ne smemo sebi da dopustimo da igramo loše kao do sada. Što se mene tiče, imam još dosta da radim da se vratim u formu, to je istina. Znam da ću biti mnogo bolji, niko ne može da napreduje posle samo dva treninga u dva meseca. Ipak, osećam da se polako vraćam i zato će posle pobede u prvenstvu biti jako važno da dobro startujemo i u Ligi konferencije sa Levadijom", zaključio je Larson.

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LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO (KVALIFIKACIJE)

Utorak

19.00: (1,40) Geteborg (4,40) Levadija (7,25)

19.30: (3,40) Florijana (3,35) Drita (2,05)

20.15: (5,80) Atert Bisen (3,80) Đer (1,55)

Sreda

19.00: (2,05) Nefči (3,20) Dinamo Minsk (3,60)

19.00: (1,85) Bohemijans (3,45) Balkani (4,00)

19.45: (1,20) Bašakšehir (6,00) Inter Turku (12,0)

20.00: (2,90) Vardar (3,35) Riga (2,30)

20.30: (2,30) Spartak Trnava (3,20) CSKA Sofija (3,00)

21.00: (8,50) Železničar Pančevo (4,50) Braga (1,35)

Četvrtak

16.30: (5,40) Mališeva (3,60) Hibernijan (1,62)

17.00: (3,70) Alaškert (3,25) Kluž (2,00)

17.00: (7,75) Liepaja (4,20) Austrija (1,40)

17.30: (3,60) Panevezis (3,20) Tobol (2,05)

18.00: (1,80) Debrecin (3,45) Pjunik (4,20)

18.00: (3,50) Dila Gori (3,25) Apolon (2,05)

18.00: (2,20) Flora (3,35) TNS (3,05)

18.00: (1,40) HJK (4,40) Kolerajn (7,25)

18.00: (8,00) Paide (4,40) Zira 1,37()

18.30: (1,95) AEK Larnaka (3,30) Beitar Jerusalim (3,80)

18.30: (1,25) Dunajska Streda (5,20) Velež (11,0)

18.30: (1,10) Rakov (8,50) Valeta (18,0)

18.30: (1,05) RFS (12,0) Vestri (22,0)

19.00: (13,0) Bate Borisov (5,80) Sion (1,20)

19.00: (2,00) Dinamo Tbilisi (3,25) Žalgiris (3,70)

19.00: (10,0) Santa Koloma (6,25) Rapid Beč (1,22)

19.00: (3,00) Gais (3,30) Nordsjiland (2,25)

19.00: (1,77) ML Vitepsk (3,45) Sutjeska (4,40)

19.00: (2,85) Univerzitetea Kluž (3,25) Bran (2,35)

19.00: (5,00) Zimbru (3,50) Noa (1,68)

19.30: (1,35) Vaduz (4,80) Atletik Eskaldes (7,50)

19.45: (1,33) FCSB (4,70) Auda (8,50)

20.00: (2,85) Aluminij (3,30) Dinamo Tirana (2,35)

20.00: (5,60) Pakš (3,90) Panatinaikos (1,55)

20.00: (4,20) Polisja Žitomir (3,45) Kopenhagen (1,80)

20.00: (2,90) Varaždin (3,30) Jablonec (2,30)

20.00: (5,25) Vojvodina (3,85) Ajaks (1,58)

20.30: (1,42) Borac (4,30) Petrokub (7,00)

20.30: (2,90) Hapoel TA (3,05) Ludogorec (2,45)

20.30: (3,80) LNZ Čerkasi (3,30) Gent (1,95)

20.30: (1,17) Lugano (6,25) Dukađini (15,0)

20.30: (2,60) Žilina (3,30) Katovice (2,35)

20.45: (1,78) Bravo (3,50) Škendija (4,30)

20.45: (1,17) Madervel (6,50) Toršavn (14,0)

20.45: (1,17) Rijeka (6,50) Deri Siti (14,0)

20.45: (3,40) Runavik (3,65) Koper (1,95)

20.45: (1,45) Šelburn (4,00) Kalju (7,00)

21.00: (1,25) Partizan (5,70) UNA Strasen (9,50)

21.00: (2,25) Stjarnen (3,45) Ilves (2,90)

21.15: (2,25) Valur (3,30) Zrinjski (3,00)

*** kvote su podložne promenama