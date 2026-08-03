Raste abaligaška kolonija u Burgosu: Stigao Balša Koprivica
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Vreme čitanja: 2min | pon. 03.08.26. | 12:51
Pre njega su u španski klub došli Žiga Samar, Vlatko Čančar i Čejs Odiž
Burgos će ove sezone debitovati u Evrokupu, pa tako španski klub pravi tim koji će moći ravnopravno da se nadmeće u drugom po snazi kontinentalnom takmičenju. Posle nekoliko pojačanja na spoljnim pozicijama na red je došla i unutrašnja linija, te je Burgos objavio da je Balša Koprivica njihov novi igrač.
Nekadašnji centar Partizan Mozzart Bet dolazi u Španiju posle sezone u kojoj je bio deo turskog Bahčešehira.
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Međutim, nije Koprivica imao ozbiljniju ulogu u turskom klubu. Povremeni reprezentativac Srbije beo je bekap opcija Trevionu Vilijamsu na poziciji pet, a u Evrokupu je imao brojke od 5,4 poena i 3,5 skokova.
U Burgosu se pravi kolonija igrača koji su u određenim fazama svoje karijere bili deo ABA lige. Pre Koprivice španski tim je najpre ozvaničio saradnju sa Žigom Samarom, zatim je predstavljen Vlatko Čančar, a potom i nekadašnji član Bosne Čejes Odidž.
Sigurno da će Brugos u određenoj meri biti nepoznanica, jer je ekipa potpuno nova, kao i nivo takmičenja koji će se igrati. Grupa Evrokupa neće biti nimalo laka, a u njoj su od rivala još Cedevita Olimpija, Aris, Hapoel Jerusalim, Trento, Riga, Rostok i Le Man.