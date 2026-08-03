Raste abaligaška kolonija u Burgosu: Stigao Balša Koprivica

Burgos će ove sezone debitovati u Evrokupu, pa tako španski klub pravi tim koji će moći ravnopravno da se nadmeće u drugom po snazi kontinentalnom takmičenju. Posle nekoliko pojačanja na spoljnim pozicijama na red je došla i unutrašnja linija, te je Burgos objavio da je Balša Koprivica njihov novi igrač.

Nekadašnji centar Partizan Mozzart Bet dolazi u Španiju posle sezone u kojoj je bio deo turskog Bahčešehira.