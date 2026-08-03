Interova ideja sa Kostovom je… Kaljari!

Ceo posao je i dalje daleko od realizacije jer Nerazuri nisu ni poslali zvaničnu ponudu Zvezdi za njenog bisera, a klub sa Marakane je zacrtao cilj od 20.000.000 evra na ime obeštećenja. To nije mala suma za Inter koji nema veliki budžet i trenutno juri potrebnija pojačanja od Kostova. Još nisu našli zamenu na desnom boku za Denzela Damfrisa pošto su im propale brojne želje poput Halailija ili Palestre, pregovaraju oko Kurtisa Džonsa iz Liverpula, Kristijana Romera iz Totenhema i Muse Dijabija iz Al Itihada, a dovođenje igrača za perspektivu poput Kostova im trenutno nije prioritet.

Međutim, jeste prilika koju ne bi trebalo propustiti jer Inter će morati da razmišlja i o perspektivi, odnosno igračima koji u budućnosti donose fudbalsku i tržišnu vrednost. Po svim parametrima, Kostov je jedan od najatraktivnijih takvih van “liga petice”.

Ako dođe do dogovora između Nerazura i Zvezde oko obeštećenja i ako Kostov prihvati uslove italijanskog šampiona, onda bi se razgovaralo o kaljenju na Sardiniji. Kaljari već godinama ima dobre veze sa Interom. Još od velikog transfera Nikola Barele na Meacu, a ne treba zaboraviti da je Inter zbog skraćenja troškova slao na Sardiniju igrače sa visokim platama poput Radže Najngolana ili Dijega Godina. Prošlog leta je Kaljari od Intera pozajmio napadača Sebastijana Espozita i otkupio ga ovog leta za 4.000.000 evra. Po istom principu je prethodnih godina parkirao na Sardiniju mlade talente poput Franka Karbonija, Zinja Vanhojzdena, Samuelea Longa, Lorenca Kristiga… Ali, nikada igrača za kojeg je izdvojio sumu od 20.000.000 evra, koliko bi ih koštao Kostov.

Ako bi se ovaj scenario desio, Kostov bi se na novi ambijent i ligu navikavao u dobroj sredini za razvoj mladih igrača. Slučajevi Barele ili Marka Palestre prošle sezone su najbolji primeri kako Sardi umeju da afirmišu mlade igrače. Radio bi sa mladim strategom Fabijom Pisakaneom, koji je ostavio dubok igrački trag na Sardiniji i dobro poznaje klub.

U Interovom veznom redu bi Kostova sačekala gužva ako bi se odmah priključio ekipi Kristijana Kivua. Na glavnim pozicijama veznog reda su trenutno Nikolo Barela, Petar Sučić, Hakan Čalhanoglu, Aleksandar Stanković, Pjotr Zjelinski, Henrik Mhitarijan, Davide Fratezi… Poznato je da Inter igra sa samo trojicom klasičnih veznih igrača, a na poziciji za koju bi pretendovao Kostov su trenutno Barela i Sučić.