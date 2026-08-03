Letnja grmljavina od 423.000 evra: Pala Mozzart maksimala u Borči!
Vreme čitanja: 2min | pon. 03.08.26. | 12:39
Novi Mozzart milioner kombinovao prelaze s golovima, naplatio 49.667.773, od čega je čak i 9.933.573 dinara bonusa
Kraj usijanog asfalta Zrenjaninskog puta, na uplatno-isplatnom mestu Borča 2, došao je tiket koji je na ivici osvajanja Mozzart maksimale!
Šta reći, sem da je srećnik u petak uleteo u priču koja je uz 5.000 dinara uloga, donela i 25 procenata SUPER MULTI BONUS keša, odnosno neverovatnih 9.933.573 dinara dodatne isplate zbog broja parova na tiketu. Zbog toga je na kraju završio s naplatom od neverovatnih 49.667.773 dinara, koji će mu definitivno promeniti život. Ako vam je lakše ovako, novi Mozzart milioner uzeo je 423.065 EVRA!
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A šta je igrao? E pa to je ono što je malo kom moglo da padne na pamet, ili makar delovalo kao “suluda misija”. Sve sami prelazi kombinovani s golovima u formatu 1-1&2-6, i 2-2&2-6, bili su dobitna kombinacija razvučena na petak i ceo vikend. Počelo je u Hrvatskoj, Norveškoj i Češkoj, gde su Dinamo, Bode Glimt i Sparta Prag rešili stvar po planu. U subotu su Viking, Slovan i Slavija Prag ispoštovali “džentlmenski sporazum”, i onda dolazi nedelja, dan strepnje, a ujedno i dan odluke… Midtjiland i Kopenhagen prolaze, Zenit i Krasnodar takođe, i stvar je završena.
Želiš i ti da budeš milioner? Pogledaj ponudu za sportsko klađenje, ili okušaj sreću na kazinu, pošto je Amusnet džekpot prešao iznos od 54.000.000 dinara!
Zato kažemo da je igra bila brutalna, ali i nestvarna u svojoj hrabrosti koju je prikazao čovek koji je na uplatno-isplatnom mestu Mozzart kladionice na Zrenjaninskom putu ušao kao običan igrač, a izašao kao milioner!
Pogledajte tiket i OVDE
Bravo, majstore, imao si čelične živce, zbog čega ti ruka nije zadrhtala, i zbog čega si zaslužio aplauz za isplaćenu sumu koja je na žilet od Mozzart maksimale, pa je možemo tako i nazvati.
Ovo je, inače, četvrti najveći dobitak u istoriji sportskog klađenja u Srbiji, na prva dva mesta su dve maksimale u Mozzartu, od po ravno 50.000.000 dinara (pogledajte prvu maksimalu OVDE, a drugu OVDE), treći je dobitak od 49.980.529 dinara, naravno u Mozzartu…
I na kazinu Mozzart drži sve rekorde sa tri najveće isplate u istoriji, od kojih je na prvom mestu neverovatnih 58.351.000 dinara, a trenutno se čeka novi milioner jer je Amusnet džekpot prešao 54.000.000 dinara.
Zbog svega ovoga, jasno vam je – važno je s kim igraš.