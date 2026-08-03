Letnja grmljavina od 423.000 evra: Pala Mozzart maksimala u Borči!

A šta je igrao? E pa to je ono što je malo kom moglo da padne na pamet, ili makar delovalo kao “suluda misija”. Sve sami prelazi kombinovani s golovima u formatu 1-1&2-6, i 2-2&2-6, bili su dobitna kombinacija razvučena na petak i ceo vikend. Počelo je u Hrvatskoj, Norveškoj i Češkoj, gde su Dinamo, Bode Glimt i Sparta Prag rešili stvar po planu. U subotu su Viking, Slovan i Slavija Prag ispoštovali “džentlmenski sporazum”, i onda dolazi nedelja, dan strepnje, a ujedno i dan odluke… Midtjiland i Kopenhagen prolaze, Zenit i Krasnodar takođe, i stvar je završena.

Mozzart daje najviše!

Želiš i ti da budeš milioner? Pogledaj ponudu za sportsko klađenje, ili okušaj sreću na kazinu, pošto je Amusnet džekpot prešao iznos od 54.000.000 dinara!

Zato kažemo da je igra bila brutalna, ali i nestvarna u svojoj hrabrosti koju je prikazao čovek koji je na uplatno-isplatnom mestu Mozzart kladionice na Zrenjaninskom putu ušao kao običan igrač, a izašao kao milioner!

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Bravo, majstore, imao si čelične živce, zbog čega ti ruka nije zadrhtala, i zbog čega si zaslužio aplauz za isplaćenu sumu koja je na žilet od Mozzart maksimale, pa je možemo tako i nazvati.

Ovo je, inače, četvrti najveći dobitak u istoriji sportskog klađenja u Srbiji, na prva dva mesta su dve maksimale u Mozzartu, od po ravno 50.000.000 dinara (pogledajte prvu maksimalu OVDE, a drugu OVDE), treći je dobitak od 49.980.529 dinara, naravno u Mozzartu…

I na kazinu Mozzart drži sve rekorde sa tri najveće isplate u istoriji, od kojih je na prvom mestu neverovatnih 58.351.000 dinara, a trenutno se čeka novi milioner jer je Amusnet džekpot prešao 54.000.000 dinara.

Zbog svega ovoga, jasno vam je – važno je s kim igraš.