Kecmanovićev meč prekinula kiša, nastavak večeras
Vreme čitanja: 2min | pon. 03.08.26. | 12:51
Nevolje za organizatore turnira u Montrealu
Prvog dana takmičenja na mastersu u Montrealu organizatori su imali velikih problema sa vremenom, tačnije sa upornom kišom.
U nedelju su završena tek dva meča, Đaume Munar je pobedio Rinkija Hiđikatu sa 7:6 (3), 6:3, dok je Kinez Junčeng Šang bio bolji od Paragvajca Danijela Valjeha, 6:3, 6:3.
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Očekivalo se da bi mogao da bude završen i meč jednog od dvojice srpskih predstavnika na turniru u singlu, Miomira Kecmanovića, ali je i njegov susret sa kvalifikantom iz SAD Majklom Džengom, 188. na ATP listi, prekinula kiša.
Kecmanović i Dženg su na startu meča razmenili brejkove, da bi srpski teniser do drugog brejka došao u desetom gemu za 6:4.
Činilo se da će Kecmanović dobiti i drugi set, posebno kada je rano došao do brejka za 2:0, ali Amerikanac je odmah uzvratio i vratio se u meč. U devetom gemu je došao do novog brejka za 5:4. Morao je da spasava dve brejk lopte, da bi potom stigao do 6:4 i 1-1 u setovima.
Tada je počela da pada jaka kiša i meč je morao da bude prekinut, baš kao i ostatak programa. Vremenska prognoza i za ponedeljak takođe nije sjajna, pa će Kecmanović i Dženg na teren oko 18.30 ukoliko sve bude u redu sa vremenom.
Pobednik ovog susreta u drugom kolu ide na 29. nosioca, Francuza Artura Rinderkneša.
Inače, nešto kasnije, ne pre 23.00 na teren bi trebalo da izađe i Hamad Međedović, a protivnik u prvoj rundi mu je Argentinac Huan Manuel Serundolo. Pobednika ovog duela u drugom kolu očekuje Norvežanin Kasper Rud.