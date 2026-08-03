Kecmanovićev meč prekinula kiša, nastavak večeras

Očekivalo se da bi mogao da bude završen i meč jednog od dvojice srpskih predstavnika na turniru u singlu, Miomira Kecmanovića, ali je i njegov susret sa kvalifikantom iz SAD Majklom Džengom, 188. na ATP listi, prekinula kiša.

Kecmanović i Dženg su na startu meča razmenili brejkove, da bi srpski teniser do drugog brejka došao u desetom gemu za 6:4.

Činilo se da će Kecmanović dobiti i drugi set, posebno kada je rano došao do brejka za 2:0, ali Amerikanac je odmah uzvratio i vratio se u meč. U devetom gemu je došao do novog brejka za 5:4. Morao je da spasava dve brejk lopte, da bi potom stigao do 6:4 i 1-1 u setovima.