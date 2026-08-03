Zvezdin "padobran" u Ligi Evrope je Viktorija Plzenj

Ferencvaroš i Gornjik su prvi otpali, onda za njima KuPS i Univerzitatea, pa je na kraju postojala mogućnost da Dejan Stanković dobije priliku da se Omoniji osveti za onu eliminaciju u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona u sezoni 2020/2021, pošto je jasno da će Kiprani izbaciti Linkoln sa Kipra. Na kraju ipak Plzenj, kao možda najgora opcija.

S tim da niko na Topčiderskom brdu neće još ni razmišljati o plej-ofu Lige Evrope. Cilj je proći Hapoel Ber Ševu i onda se sa Orhusom ili Sabahom porvati za glavnu fazu Lige šampiona.

Ako baš bude morala Viktorija Plzenj – koja do sada nije igrala sa Zvezdom, ali jeste dosta komotno izbacivala i Vojvodinu i Partizan u dva jedina okršaja sa srpskim predstavnicima – treba biti svestan da je ona izgubila primat u Češkoj. Prošlu sezonu je završila kao treća, sa čak 17 bodova zaostatka za Slavijom, te 13 za drugim praškim velikanom Spartom.

Ali je ipak redovan učesnik evropskih takmičenja i redovna čak i u nokaut fazama. U sezoni 2022/2023 igrala je Ligu šampiona (izgubila sve mečeve u grupi smrti sa Barselonom, Interom i Bajernom), onda godinu kasnije igrala četvrtfinale Lige konferencije (u grupi dva puta dobila zagrebački Dinamo) i na kraju ispala od Fjorentine. Prethodne dve sezone igrala je u Ligi Evrope, prvi put dobacila do osmine finala (eliminisao je Lacio), lani do baraža gde ju je na penale zaustavio Panatinaikos. U glavnoj fazi je pobeđivala Romu, Bazel Malme, igrala nerešeno sa Portom, Fenerbahčeom, Frajburgom, Panatinaikosom. Nije je dakle lako obuzdati.

Sa klupe je vodi Martin Hiski, okosnicu čine domaći fudbaleri, ali je jedan Srbin jedan od ovog leta dva najskuplja pojačanja Plzenja. Po 3.000.000 evra je Viktorija dala za Babukara Fala, centarfora koji je prošle sezone dao 11 golova za Karpati iz Lavova, te Stefana Pirgića iz pančevačkog Železničara. Još 1.450.000 su dali platii za reprezentativnog štopera Filipa Prebsla iz Karvine, prodavali sve skupa za 5.000.000 evra iako je, zanimljivo, sve plaćene izlazne transfre obavila u samoj Češkoj.

Imaju još dvojicu čeških reprezentativaca – Lukaša Červa i Aleksandra Sojku, te Amara Memića koji je igrao za Bosnu i Hercegovinu, novu nadu Nigerije, Salima Faga Lavala (doveli ga iz hrvatske Istre, prate dakle balkansku scenu), pa 34-godišnjeg Mateja Vidru, nekada premijerligaškog špica, i vršnjaka mu i kapitena Patrika Hrosovskog, ali su razočarali na startu prvenstva prvo porazom od Slovana iz Libereca (1:3), pa remijem (1:1) sa Zbrojevkom iz Brna.

No, da ne dužimo previše, jer svi bi u Zvezdi voleli da se ova utakmica ni ne igra. Notiraćemo zato samo da se prve utakmice plej-ofa Lige Evrope igraju 20. avgusta, a revanši 27.