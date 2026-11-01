Glavinić i golgeter i golman! TSC doživeo prvi poraz, ubitačne izmene Vršca donele preokret

TSC je odlično otvorio utakmicu i zasluženo poveo u devetom minutu preko iskusnog Saše Jovanovića, koji je posle odličnog dodavanja Tegeltije poslao loptu ispod istrčalog Lazina. U svim ostalim situacijama, pa do isključenja, mladi golman je izlazio kao pobednik.

Domaćin je imao odgovor i došao je do izjednačenja samo osam minuta kasnije. Kosta Janjić je odlično probio po levom krilu, oštro centrirao u kazneni prostor, gde se na pravom mestu našao Luka Serdar i izjednačio na 1:1.

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TSC je sve vreme napadao, jurio drugi pogodak, ali je sa druge strane ostavio svoj gol bez prave zaštite, a Nikola Simić nije upisao nijednu odbranu. Rakočević je pogodio sa izmenama, uspeo da osveži svoje redove, što se najbolje videlo po akciji kod pobedonosnog gola. Bašić je u tom napadu povukao loptu sa svoje polovine, nanizao nekoliko uspešnih dribilinga, a onda u pravom trenutku poslao loptu u prostor, gde je u stilu rasnog golgetera reagovao Glavinić i pogodio suprotan ugao istrčalog Simića.

Nastavili su gosti sa napadima i ređali prilike, ali nije bilo pravog rešenja. Radin je pokušao sa distace, dok je Saša Jovanović bio u dobroj situciji u 82. minutu, ali se Luka Lazin nije dao savladati. U samom finišu je postalo dramatično, TSC nije uspeo da iskoristi slobodan udarac nakon isključenja domaćeg golmana, jer je Nešković pogodio živi zid. Do poslednjeg zvižduka sudije Milana Balinovca nijedan udarac ekipe Nenada Milijaša nije išao u okvir gola, posle čega je usledilo veliko slavlje domaćih.

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 16. KOLO:

OFK Vršac - TSC 2:1 (1:1)

/Serdar 17, Glavinić 75 - Jovanović 9/

Proleter - Loznica 1:0 (0:0)

/Silađi 54/

16.00 (2,00) Borac Čačak (3,35) Smederevo (3,50)

Ponedeljak:

13.00 (3,80) Bor 1919 (3,40) Spartak Subotica (1,92)

13.00 (2,75) Graficar Beograd (3,20) Napredak (2,45)

13.00 (5,60) Teleoptik (4,00) Javor (1,53)

16.00 (2,80) Dubocica (3,25) Vozdovac (2,40)

18.00 (1,87) Metalac (3,45) Jedinstvo U. (3,90)

*** kvote su podložne promenama