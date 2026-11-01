Profesionalno i dominantno: Zvezda oduvala Široki za četvrtu pobedu u nizu u ABA ligi

Zvezda je treći put zaredom ubacila preko 100 poena i zaista nema šta da joj se zameri na ovoj utakmici i teško da Navaro ima čime da bude nezadovoljan. Nekih jeftinih grešaka jeste bilo, ali one su neizbežne kada se igra u ovakvom ritmu. Svakako se pobeda nije dovodila u pitanje i to je bilo najvažnije.

Zvezdu su do pobede nosili Džered Batler i Ognjen Dobrić sa po 17 poena, 16 je dao Vojin Medarević, a 10 je dodao Džordan Nvora. Na drugoj strani istakao se Šavon Luis sa 22 poena, Džošua Ola Džozef je dodao 20, dok je Matej Božnjak stao na 12.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Stigao je Široki u Beograd sa odličnom skorom od 3-1, međutim brzo je postalo jasno da neće napraviti iznenađenje. Za razliku od utakmice sa Igokeom prošlog vikenda, Zvezda je odmah dala gas i ostavila protivnika u prašini. Sve je bilo savršeno u napadu crveno-belih koji su već na poluvremenu podelili 16 asistencija, a Nik Vajler Beb je sam bio na sedam. Svaka akcija je prolazila i napad domaćih je zaista izgledao spektakularno, što se da zaključiti i po broju ubačenih poena posle 20 minuta - 55. Pritom je srpski klub opet dobro šutirao za tri (7/14 na poluvremenu), što je dodatno olakšalo posao.

Čak i kada bi Široki uspevao da natera Zvezdu da napade rešava kasno, individualni kvalitet Džordana Nvore i Džereda Batlera bi dolazio do izražaja. Oni su kreirali za sebe i ubacivali na prvu teške šuteve, ali su njih dvojica odavno dokazali da su u stanju da ubacuju takve šuteve u kontinuitetu. Veliki doprinos, pre svega u odbrani, dali su domaći igrači - Ognjen Dobrić, Nikola Đurišić (koji je imao dve neverovatne blokade na ovoh utakmici) i Vojin Medarević, koji su i u napadu uspevali da dođu do svojih šuteva i pogode ih.

Dobar utisak ostavio je i Patrik Boldvin Džunior koji je bio prisutniji u ofanzivi. Dobro je trčao protivničkom centru u leđa pa je imao nekoliko lakih poena na obruču, dok na odbrani i dalje treba da radi. Džonatan Motli je ponovo bio letargičan i nije uspeo da se priključi Zvezdinoj rapsodiji. Promašio je dva zicera, a sa trojke je na kraju druge četvrtine bacio "erbol".

Igru Širokog nosili su Džošua Ola Džozef, Šavon Luis i Tajler Parsons. Odlično su se pokazali protiv jedne evroligaške ekipe i možemo da kažemo da je klub iz Bosne i Hercegovine pogodio sa strancima. Matej Bošnjak i Jure Zubac su takođe igrali dobro, posebno Bošnjak koji je olako poenitrao preko Zvezdinih centara i držao Široki na pristojnom minusu.

Ola Džozef je na startu treće četvrtine uspeo da napravi mini-seriju u smanji prednost domaćina na sedam poena razlike. Nije to mnogo zabrinulo igrače Ibona Navara koji su odmah podigli radnu temperaturu i vratili dvocifreno vođstvo na svoju stranu. Opet je Batler bio taj koji se istakao, a sa dve trojke, od kojih je jedna bila sa ozbiljne udaljenosti u osmoj sekundi napada, doneo je Zvezdi +16 uoči poslednjih deset minuta.

Kao i protiv Makabija i Bajerna, četvrta četvrtina je bila odrađivanje posla. Navaro je brzo ubacio Medarevića i Đurišića ne bi li dobili još neophodnih minuta, a Medarević je upravo i obeležio utakmicu fantastičnim alej-up zakucavanjem nakon savršenog dodavanja Batlera. Do kraja nije bilo uzbuđenja, publika je opet bodrila Motlija koji kao što smo već napisali, i dalje traži bilo kakav ritam.

CRVENA ZVEZDA - ŠIROKI 100:82

/28:18, 27:26, 22:17, 23:21/

Dvorana: Aleksandar Nikolić

Sudije: Stefan Atomulese, Karlos Havier Duenas Urego, Vladimir Karnaj

Crvena zvezda: Motli 2, Džons 9 (6as), Vajler Beb 0 (8as), Batler 17, Dobrić 17, Izundu 5, Đurišić 5, Boldvin 8, Medarević 16, Nvora 10, Odželej 7, Kremer 4

Široki: Ola-Džozef 20, Persons 7, Čović 2, Galić, Žganec 6, Bilinovac, Karaičić, Zubac P, Zubac J 10, Bošnjak 12, Luis 22, Vujanović 3.

ABA LIGA, 6. KOLO

Petak

Cibona - Igokea 69:89

/Mekbil 12 - Stefanović 16/

Beč - Bosna 81:88

/Langović 17 - Pips 15/

Subota

Cedevita Olimpija - FMP 96:87

/Gejni 17 - Raš 19/

Budućnost - Borac Mozzart 105:72

/Megi 22 - Roj 22/

Nedelja

Crvena zvezda - Široki 100:82

/Dobrić 17 - Luis 22/

17.00: (1,45) Studentski centar (16,0) Ilirija (3,20)

19.00: Slovan Bratislava - Krka

Ponedeljak

13.00: (1,17) Partizan Mozzart Bet (20,0) Kluž (6,00)

16.30: (1,05) Dubai (27,0) Zadar (11,0)

18.30: (2,40) Mega (15,0) Spartak Subotica (1,70)

*** Kvote su podložne promene