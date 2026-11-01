Niko kao Edi Tavares u Španiji

Pored ovog istorijskog podviga, centar Madriđana opasno se približio još jednom velikanu svetske košarke — sa trenutno 2.858 uhvaćenih lopti nalazi se na osmom mestu večne liste skakača i ubrzo bi mogao da pretekne legendarnog Arvidasa Sabonisa, koji zauzima sedmu poziciju sa 2.904 skoka.

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Zanimljivo je da 34-godišnji džin u domaćem prvenstvu ove sezone ima nešto doziraniju minutažu nego što je to bio slučaj ranijih godina. U uvodnih pet kola na parketu provodi prosečno 16 minuta (u odnosu na dosadašnjih 21), uz ulogu u kojoj pre svega čuva reket i bilans od 4,2 poena, 7,6 skokova i 1,6 blokada po utakmici.

Međutim, kada na red dođu evroligaški okršaji, Tavares u sezoni 2026/27 prikazuje zastrašujuću i gotovo bezgrešnu napadačku efikasnost. Iskusni centar šutira iz igre sa neverovatnih 79,6 odsto uspešnosti, što predstavlja njegov lični rekord u elitnom takmičenju. Njegovih 10 poena, 7,4 skoka i 1,5 blokada u proseku bili su ključni pokretač za Realov odličan bilans od 6-3 i ekspresan povratak „Kraljevskog kluba” u sam vrh evropske košarke.