Niko kao Edi Tavares u Španiji
Vreme čitanja: 2min | ned. 01.11.26. | 15:13
Centar Reala oborio rekord po broju blokada u pobedi svoje ekipe
Jedan od najdominantnijih i najuticajnijih centara evropske košarke u 21. veku, Valter Tavares, zvanično je ispisao novu zlatnu stranicu španskog šampionata. Gorostas sa Zelenortskih Ostrva srušio je večni rekord ACB lige po broju blokada na prvenstvenom okršaju protiv Burgosa (90:79), čime je još jednom potvrdio status nepremostive prepreke i apsolutnog vladara reketa na Pirinejskom poluostrvu.
Tavares je već u uvodnom poluvremenu lupio dve spektakularne banane protivničkim igračima, čime je stigao do nadrealne brojke od 739 blokada u karijeri nastupajući u elitnoj Endesa ligi. Time je sa trona potisnuo na drugo mesto čuvenog Frana Vaskeza, koji je godinama držao dosadašnji rekord sa 738 blokada.
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Pored ovog istorijskog podviga, centar Madriđana opasno se približio još jednom velikanu svetske košarke — sa trenutno 2.858 uhvaćenih lopti nalazi se na osmom mestu večne liste skakača i ubrzo bi mogao da pretekne legendarnog Arvidasa Sabonisa, koji zauzima sedmu poziciju sa 2.904 skoka.
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Zanimljivo je da 34-godišnji džin u domaćem prvenstvu ove sezone ima nešto doziraniju minutažu nego što je to bio slučaj ranijih godina. U uvodnih pet kola na parketu provodi prosečno 16 minuta (u odnosu na dosadašnjih 21), uz ulogu u kojoj pre svega čuva reket i bilans od 4,2 poena, 7,6 skokova i 1,6 blokada po utakmici.
Međutim, kada na red dođu evroligaški okršaji, Tavares u sezoni 2026/27 prikazuje zastrašujuću i gotovo bezgrešnu napadačku efikasnost. Iskusni centar šutira iz igre sa neverovatnih 79,6 odsto uspešnosti, što predstavlja njegov lični rekord u elitnom takmičenju. Njegovih 10 poena, 7,4 skoka i 1,5 blokada u proseku bili su ključni pokretač za Realov odličan bilans od 6-3 i ekspresan povratak „Kraljevskog kluba” u sam vrh evropske košarke.