Ben Šelton nada Amera za titulu posle 23 godine

Pune 23 godine Ameri čekaju svog šampiona. Te 2003. je Endi Rodik podigao pehar pobedom nad Huanom Karlosom Fererom. Dve godine kasnije je Federer u finalu savladao Agasija, a onda 2006. upravo Rodika i od tada, evo tačno 20 godina, nijedan „jenki“ nije bio ni u finalu US opena.

Sve to će biti kako izazov, tako ujedno i veliki pritisak na leđima Bena Šeltona. Cela Amerika očekuje da ga vidi sa peharom. I to njegovim prvim grend slemom. Ali, imaće Šelton pritisak i druge vrste: u pet dosadašnjih mečeva sa Zverevim doživeo je pet poraza i samo jednom je uzeo set!

ŠELTON OSVAJA US OPEN - KVOTA 2,25!

Sa druge strane mreže biće čovek kojem se posle godina i godina čekanja sve otvorilo u 2026. Aleksandar Zverev je dugo važio za dežurnog gubitnika, najvećeg teniskog luzera, koji je znao da izgubi finala grend slema i kada je vodio 2:0 u setovima. Recimo, baš u Njujorku protiv Dominika Tima 2020. godine. Ali, ovog leta je probio led trijumfom na Rolan Garosu. Stigao je i do finala Vimbldona, a evo ga u borbi za trofej u Velikoj jabuci. Favorit je da dođe do svog drugog slema. Neće biti još mnogo turnira u budućnosti gde Sinera ili Alkarasa neće biti u finalu.

Ima nešto drugačije na US openu u odnosu na druge grend slem turnire. U Njujorku nema „večitog šampiona“, kao što je Đoković to bio u Australiji, pa zajedno sa Federerom na Vimbldonu ili kao što je Nadal u Parizu. Na poslednjih osam turnira u Njujorku, računajući i ovaj večerašnji, videli smo sedam različitih šampiona! Bio je to Nadal 2019. godine, pa posle njega redom Tim, Medvedev, Alkaras, Đoković, Siner, onda je Alkaras ponovo trijumfovao, a evo, dobićemo ove večeri novog šampiona, koji će prvi put slaviti u Njujorku.