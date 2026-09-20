Old Firm – sada ključa u zeleno-belom delu Glazgova, Mekinis juri Smitov poduhvat iz 1991.
Vreme čitanja: 3min | ned. 20.09.26. | 09:35
Samo sedam dana pre prvog Old Firma u sezoni, u četvrtfinalu Liga kupa Škotske, ljuti rivali danas (13.00) odmeravaju snage u Premijeršipu. Seltik ima priliku da već sada pobegne konkurentima velikih osam bodova
Staro rivalstvo, sedam dana kasnije, ali na drugom kraju Glazgova. Vreme je za prvi Old Firm u škotskom šampionatu. Protekle nedelje, Rendžers je pregazio Seltik na Ajbroksu sa 3:0 u četvrtfinalu Liga kupa. Sada je obračun u Premijeršipu na Seltik parku (13.00), sada sa isključivo navijačima u zeleno-belom.
Naime, gradske vlasti Glazgova zabranile su ove sezone dolazak gostujućih navijača na najvažniju utakmicu škotskog fudbala zbog bezbedonosnih razloga. Opet je grčki scenario u ovom delu Britanskog kraljevstva. Ova velikana imali su ovog leta evropske brodolome. Seltik nije izborio Ligu šampiona posle 3:0 protiv LASK-a, usledio je poraz u revanšu plej-ofa u Lincu sa čak 1:5, pa loš start u Ligi Evrope, nesupeh pred svojim navijačima protiv Ferencvaroša – 1:3, dok Rendžers nema u međunarodnom takmičenju posle eliminacija, najpre od poljske Jagjelonije, a onda i češkog Jabloneca.
Izabrane vesti
Kelti imaju maksimalan učinak posle šest kola šampionata, dok su Policajci posle užasnog starta zaigrali mnogo bolje, vezali pet trijumfa, od toga četiri u Premijeršipu i pomenuto četvrtfinale Liga kupa, kada su dominirali i sa dva pogotka Nila i jednim Kelsija najavili mnogo bolju sezonu i borbu sa mrskim komšijama za domaće trofeje.
13.00: (2,25) Seltik (3,45) Rendžers (2,90) - OLD FIRM JE U PONUDI MOZZART RELAXA
Loša nedelja je iza zeleno-belih. Dva poraza u nizu upalili su alarm u timu iskusnog stratega Martina O’Nila. Harts posrće, samo bod u prethodna dva kola za Srca iz Edinburga, pa bi pobedom u Old Firmu prednost Seltika u odnosu na najbližeg konkurenta već sada bila osam bodova, što se ne stiže baš tako lako u Škotskoj.
Menadžer Rendžersa Derek Mekinis je dobio prvi Old Firm prošle nedelje, digao se Rendžers posle košmarnog starta. Vanja Dragojević je na početku sezone, po dolasku iz Partizana, dobijao šansu, dao i prvenac u Liga kupu, ali kako je Rendžers počeo da pobeđuje bez njega, tako ga je Mekinis zakucao za klupu. Ipak, posle četiri meča u kojima nije proveo ni sekund na terenu, prošle nedelje je nekadašnji kapiten crno-belih osetio slast Old Firma, ušao je u finišu, odigrao četiri minuta. S druge strane, Koste Nedeljkovića nema ni u protokolu posle lošeg debija za novi tim posle dolaska na pozajmicu iz Aston Vile.
Martin O’Nil je prošle sezone kao privremeno rešenje osvojio titulu, bio je slavljen u zeleno-belom delu Glazgova, dobro je krenuo i u Evropu ovog leta do košmara u Lincu, kada su se stvari preokrenule na gore za 180 stepeni. Sada je iskusni strateg pod pritiskom. Priznao je menadžer Seltika da je njegovim igračima poljuljano samopouzdanje posle dva ubedljiva poraza u samo četiri dana.
O’Nil ima glavobolju pred Old Firm. Samo šestorica su sigurni starteri danas, a to su kapiten Kalum Mekgregor, Bendžamin Nigren, najbolji strelac tima Kamil Duran, nekadašnji štoper Arsenala Kiran Tirni, pouzdani defanzivac Kameron Karter-Vikers i Kolbi Donovan, igrač iz Akademije Seltika. Ostali su skloni oscilacijamam, pa je iskusni strateg prinuđen da često menja.
*****
MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
*****
S druge strane, Mekinis je prošle nedelje napao Seltik sa dvojicom napadača. Sada domaći teren i huk navijača neće biti saveznik Policajcima, pa ostaje da se vidi da li će igrati i Rajan Naderi i Kevin Kelsi. Zbog povrede je Naderi pod znakom pitanja, dok se Kelsi nametnuo golom u Old Firmu. Treća opcija je Makedonac Bojan Miovski. Ukoliko Mekinis dobije ljutog rivala, biće prvi menadžer od Voltera Smita iz 1991. godine koji je pobedio mrskog rivala u prva dva Old Firma na klupi.
Na poslednja tri meča na Seltik parku u šampionatu Škotske čak dva trijumfa Policajaca, uz jedan zeleno-belih. U poslednje vreme gledamo efikasne mečeve. Od prethodnih šest Old firm obračuna, na pet je dolazilo 3+.
ŠKOTSKA 1 – 7. KOLO
Subota
Kilmarnok – Harts 1:1 (1:0)
/Mekart 16ag – Kingsli 86/
Dandi – Madervel 2:1 (2:1)
/Vestli 23pen, Fink 40 – Lauri 45/
Hibernijan – Aberdin 1:1 (0:1)
/Bojl 62pen – Nisbet 17/
Sent Džonston – Falkirk 1:1 (0:0)
/Alić 90+6 – Ros 60/
Sent Miren – Dandi Junajted 0:3 (0:3)
/Rendal 6, Kameron 12, Čiubotaru 45/
Nedelja
13.00: (2,25) Seltik (3,45) Rendžers (2,90) MR
***kvote su podložne promenama