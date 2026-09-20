Old Firm – sada ključa u zeleno-belom delu Glazgova, Mekinis juri Smitov poduhvat iz 1991.

Kelti imaju maksimalan učinak posle šest kola šampionata, dok su Policajci posle užasnog starta zaigrali mnogo bolje, vezali pet trijumfa, od toga četiri u Premijeršipu i pomenuto četvrtfinale Liga kupa, kada su dominirali i sa dva pogotka Nila i jednim Kelsija najavili mnogo bolju sezonu i borbu sa mrskim komšijama za domaće trofeje.

13.00: (2,25) Seltik (3,45) Rendžers (2,90) - OLD FIRM JE U PONUDI MOZZART RELAXA

Loša nedelja je iza zeleno-belih. Dva poraza u nizu upalili su alarm u timu iskusnog stratega Martina O’Nila. Harts posrće, samo bod u prethodna dva kola za Srca iz Edinburga, pa bi pobedom u Old Firmu prednost Seltika u odnosu na najbližeg konkurenta već sada bila osam bodova, što se ne stiže baš tako lako u Škotskoj.

Menadžer Rendžersa Derek Mekinis je dobio prvi Old Firm prošle nedelje, digao se Rendžers posle košmarnog starta. Vanja Dragojević je na početku sezone, po dolasku iz Partizana, dobijao šansu, dao i prvenac u Liga kupu, ali kako je Rendžers počeo da pobeđuje bez njega, tako ga je Mekinis zakucao za klupu. Ipak, posle četiri meča u kojima nije proveo ni sekund na terenu, prošle nedelje je nekadašnji kapiten crno-belih osetio slast Old Firma, ušao je u finišu, odigrao četiri minuta. S druge strane, Koste Nedeljkovića nema ni u protokolu posle lošeg debija za novi tim posle dolaska na pozajmicu iz Aston Vile.

Martin O’Nil je prošle sezone kao privremeno rešenje osvojio titulu, bio je slavljen u zeleno-belom delu Glazgova, dobro je krenuo i u Evropu ovog leta do košmara u Lincu, kada su se stvari preokrenule na gore za 180 stepeni. Sada je iskusni strateg pod pritiskom. Priznao je menadžer Seltika da je njegovim igračima poljuljano samopouzdanje posle dva ubedljiva poraza u samo četiri dana.

O’Nil ima glavobolju pred Old Firm. Samo šestorica su sigurni starteri danas, a to su kapiten Kalum Mekgregor, Bendžamin Nigren, najbolji strelac tima Kamil Duran, nekadašnji štoper Arsenala Kiran Tirni, pouzdani defanzivac Kameron Karter-Vikers i Kolbi Donovan, igrač iz Akademije Seltika. Ostali su skloni oscilacijamam, pa je iskusni strateg prinuđen da često menja.

*****

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

*****

S druge strane, Mekinis je prošle nedelje napao Seltik sa dvojicom napadača. Sada domaći teren i huk navijača neće biti saveznik Policajcima, pa ostaje da se vidi da li će igrati i Rajan Naderi i Kevin Kelsi. Zbog povrede je Naderi pod znakom pitanja, dok se Kelsi nametnuo golom u Old Firmu. Treća opcija je Makedonac Bojan Miovski. Ukoliko Mekinis dobije ljutog rivala, biće prvi menadžer od Voltera Smita iz 1991. godine koji je pobedio mrskog rivala u prva dva Old Firma na klupi.

Na poslednja tri meča na Seltik parku u šampionatu Škotske čak dva trijumfa Policajaca, uz jedan zeleno-belih. U poslednje vreme gledamo efikasne mečeve. Od prethodnih šest Old firm obračuna, na pet je dolazilo 3+.

ŠKOTSKA 1 – 7. KOLO

Subota

Kilmarnok – Harts 1:1 (1:0)

/Mekart 16ag – Kingsli 86/

Dandi – Madervel 2:1 (2:1)

/Vestli 23pen, Fink 40 – Lauri 45/

Hibernijan – Aberdin 1:1 (0:1)

/Bojl 62pen – Nisbet 17/

Sent Džonston – Falkirk 1:1 (0:0)

/Alić 90+6 – Ros 60/

Sent Miren – Dandi Junajted 0:3 (0:3)

/Rendal 6, Kameron 12, Čiubotaru 45/

Nedelja

13.00: (2,25) Seltik (3,45) Rendžers (2,90) MR

***kvote su podložne promenama