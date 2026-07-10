Golman Belgije najveći tragičar Mundijala! Zamenio povređenog Kurtou i poklonio Španiji polufinale

Igrao se 88. minut kada je pritisak potpuno slomio debitanta, Lamens je neshvatljivo, katastrofalno pogrešio tako što je umesto rutinske intervencije i hvatanja lagane lopte, Triondu poslao pravo na nogu Mikelu Merinu , heroju pobede nad Portugalom u osmini finala. Španski rezervista je taj poklon hladnokrvno pretvorio u konačnih 2:1 (1:1), surovo kaznio grešku mladog čuvara mreže i lansirao Crvenu furiju u polufinale, dok je Lamens ostao skamenjen na travi SoFi stadiona, svestan da će ga ovaj kiks pratiti do kraja života. Prvo polufinale Svetskog prvenstva odigraće Francuska i Španija na stadionu u Arlingtonu nadomak Dalasa u utorak 14. jula.

Fudbal ume da bude najbrutalnija igra na svetu, a večeras je u Los Anđelesu režirao nezapamćenu sportsku tragediju u kojoj je u sekundi uništen san cele jedne nacije, a možda i karijera mladog i talentovanog golmana Mančester Junajteda, samo ako ne bude bio dovoljno psihički stabilan u sedmicama koje predstoje. Dok je Belgija držala stabilnih 1:1 protiv moćne Španije u četvrtfinalu Svetskog prvenstva, u 71. minutu dogodila se povreda vanserijskog Tiboa Kurtoe . Teret istorijske utakmice pao je na leđa mladog rezerviste Senea Lamensa , koji je umesto heroja postao najveći i najnesrećniji tragičar ovog Mundijala.

Brojne paralele povlačene su između aktuelne generacije španske reprezentacjie i one iz Južne Afrike 2010. godine. Ta Španija Visentea Del Boskea je svoje rivale tradicionalno dobijala sa po 1:0 (sva četiri meča u nokaut fazi tim rezultatom), baš kao što je to De La Fuenteov tim učinio protiv Urugvaja i Portugala na ovom Mundijalu. Takav klasičan španski scenario mnogi su očekivali i večeras. I zaista, u prvih petnaestak minuta, Crvena furija je sakrila loptu, plela mrežu oko zgusnutog bloka Belgije i kroz pas iznosila igru, dok su se Crveni đavoli svesno povukli na svoju polovinu. Belgijska ideja bila je jasna, preskakanje sredine terena, duge lopte i čekanje da eksplodira brzina Žeremija Dokua. Ipak, odbrana Španije je u ranoj fazi sekla svaku tranziciju.

Prvo uzbuđenje videli smo u 10. minutu kada je Rodri nakon prekida oprobao udarac, ali je odbrana Belgije izblokirala taj pokušaj. Belgijanci su par minuta kasnije pokazali zube. Doku je u svom prepoznatljivom trku probio stranu, lopta je stigla do Šarla De Ketelarea koji se namestio na levu nogu, ali je španski bedem ponovo reagovao na vreme. Nakon pauze za osveženje, na scenu je stupio Lamin Jamal. Mladi as Barselone počeo je da pravi ozbiljan nered na desnoj strani. Prvo je u 21. minutu šutirao pored gola, a u 34. minutu je izluđivao odbranu Belgije solo prodorom, nateravši revoltiranog Dokua da ga sruši na dvadeset metara od gola.

Španska dominacija je konačno materijalizovana u 30. minutu. Dani Olmo je snažno šutirao, Tibo Kurtoa uspeo kratko da odbije loptu, ali pravo na nogu Fabijana Ruiza, koji ju je poslao kroz noge Kastanju za 1:0. U tim trenucima činilo se da je utakmica jednosmerna ulica. Španija je igrala u transu, Jamal je u 40. minutu ponovo promešao Dokua i zamalo promašio bliži ugao, a Belgija je izgledala kao bokser u konopcima. Ipak, fudbal ne trpi opuštanje, a Špancima se dogodilo posle 650 minuta bez primljenog gola na Svetskim prvenstvima. Samo minut kasnije, u 41. minutu, usledio je šok za Špance. Kastanj se iskupio za primljen gol sjajnim centaršutem sa desne strane, a Šarl De Ketelare je pokazao klasu - trzaj glavom, lopta ide u dalji ugao Unaija Simona za 1:1. Bio je to ujedno i prvi gol koji je Španija primila na čitavom Mundijalu i prvi koji je primila na Svetskim prvenstvima (izvan penal serije) još od susreta sa Japanom u trećem kolu grupne faze u Kataru 2022.

A, De Ketelare je posebna priča. Kao da je za igrača Atalante prvenstvo počelo pre nekoliko dana kada je Donald Tramp lično okrenuo Đanija Infantina kako bi izlobirao da se Folarinu Balogunu suspenduje crveni karton dobijen protiv Bosne i Hercegovine. FIFA je tada napravila presedan nezapamćen još od 1962. godine, dozvolila Balogunu da igra osminu finala, a to je u taboru Belgije upalilo totalni alarm i gnev. Belgijanci su na terenu razmontirali SAD, a apsolutni heroj te priče i celog tog besa postao je upravo De Ketelare, koji je Amerikancima spakovao dva komada. Ta priča o njegovom inatu projektovala se i večeras na utakmicu protiv Španije..