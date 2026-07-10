Rezzime dana (četvrtak): Grmelo je i sevalo, brojali su se golovi

ZAOKRUŽENO

ŠPANIJA - BELGIJA (tip 1, kvota 1,67) – rezultat 2:1

Igrao se 88. minut kada je pritisak potpuno slomio debitanta, Lamens je neshvatljivo, katastrofalno pogrešio tako što je umesto rutinske intervencije i hvatanja lagane lopte, Triondu poslao pravo na nogu Mikelu Merinu, heroju pobede nad Portugalom u osmini finala. Španski rezervista je taj poklon hladnokrvno pretvorio u plasman u polufinale SP.

Opširnije OVDE

NAJRDVIK - GRINDAVIK (tip 1, kvota 1,65) – rezultat 5:4

Grmelo je i sevalo po golovima na ovo meču 13. runde druge lige Islanda, poznate pod nazivom Divizija 1. Već nakon prvih 45 minuta bilo je 3:3, da bi sve stalo u 76. minutu kada se došlo do konačnog rezultata. Dobrog po naše kladioce.

BAKSTON - EŠTON JUN (tip 1, kvota 1,30) – rezultat 1:0

Jedan, ali zlata vredan gol na prijateljskoj utakmici dva engleska niželigaša. Presudio je u 54. minutu Trijalist i doneo mnogo sreće pre svega kladiocima u MOZZARTU koji su redom igrali na ovaj tip.

ARSENAL S. - DEF.UNIDOS (tip 1, kvota 1,53) – rezultat 3:1

Arsenal, ali ne onaj originalni odigra je upravo tako, kao da je onaj londonski, a ne ovaj, manje poznati, argentinski. I ispoštovao stotine kladilaca koji su danas uplatili lovu u MOZZARTU na njegovu pobedu u Primeri B.

PRECRTANO

KORK SITI - LONGFORD (tip 1, kvota 1,33) – rezultat 3:4

Kakav meč u drugoj ligi Republike Irske! Nažalost, sa rezultatom koji je srušio mnoge kladilačke snove u MOZZARTU pošto je ovo bio drugi najigraniji tip dana. Na svu sreću, prošao je prvi, to jest kec na Španiju.

DANDALK - DROGEDA (tip 1, kvota 1,68) – rezultat 1:2

Domaćin ovog susreta 24. runde šampionata Republike Irske dopustio je totalan preokret na svom terenu i to u poslednjih 20-ak minuta. Naime, gost je postigao golove u 70. i 85. minutu, a Dandalk nije imao adekvatan odgovor.

WATERFORD - ST. PATRIK (tip 2, kvota 1,65) – rezultat 1:1

Iako deluje da je bilo blizu da dođe dvojka, istina je daleko od mašte. Naime, domaćin je vodio sve do petog minuta sudijske nadoknade kada je gost izjednačio. mEđutim, nije bilo više vremena za totalan preokret.

TELJERES R. - FLANDRIA (tip 1, kvota 1,67) – rezultat 1:1

Nije se dalo kladiocima ove večeri, na svu sreću te je Španija prošla... Evo i u dalekoj Argentini, na meču Primere B, nije došao jedan od njajigranijih tipova dana u MOZZARTU.

MEJDENHED JUN. - MILTON KINZ (tip 2, kvota 1,33) – rezultat 2:2

Sve je više pripremnih, tj. prijateljskih utakmica iz dana u dan, ali mora se priznati da nisu najzahvalnije za klađenje, posebno ovakve među niželigašima. Pripreme su u toku i rezultati su uglavnom nerealni, pa se i teško pogađa ishod. Možda je bolje probati ubuduće sa više golova?

EKSURSION. - KOMUNIKASION. (tip 1, kvota 1,87) – rezultat 1:2

Utakmice 24. kola argentinske Primere B bile su ovog petka veoma popularne među kladiocima MOZZART, ali nisu bile baš plodonosne, mora se priznati. Evo još jednog primera gde je domaćin lagano prepustio vođstvo.