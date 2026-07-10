TRANSFERI (petak, 10. jul)

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Barsa završila Adejemija, Borusija sjajno prošla. Opširnije OVDE.

- Murinjo hoće Brozovića u Realu. Opširnije OVDE.

- Partizan dogovorio pozajmicu Timotija Oume. Opširnije OVDE.

- Hofenhajm potvrdio transfer Natana de Kata. Opširnije OVDE.

- Nemanja Matić ponuđen Juventusu. Opširnije OVDE.

Zvanično: Milan predstavio Hilu. Opširnije OVDE.

- Benfika hoće Paljinju. Opširnije OVDE.

- Ateltiko odustao od Gomeša. Opširnije OVDE.

- Barsa podigla kredit od 210.000.000 evra. Opširnije OVDE.

- Čak 14 reprezentativaca Srbije na transfer listi ili bez ugovora. Opširnije OVDE.

- Partizan prodaje Mujakića u Karabag. Opširnije OVDE.

- Fener seče oko Mimovića posle 15. jula. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Žorž Žezus stupio na novi posao. Opširnije OVDE.

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