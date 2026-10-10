Gonzalez: Mesi je naša snaga, dođite i uživajte u ovom što je ostalo
Vreme čitanja: 3min | sub. 10.10.26. | 22:14
Trener Intera iz Majamija poziva ljubitelje fudbala da prisustvuju mečevima ekipe i gledaju na delu Argentinca koji će igrati još samo na klupskom nivou
Fudbalere Intera iz Majamija ove noći od 01.30 očekuje gostovanje Di-Si Junajtedu, a u centru pažnje svakako će biti prva zvezda tima, Argentinac Lionel Mesi.
Ovo će mu biti prvi susret za klub pošto je odigrao oproštajni meč u dresu reprezentacije Argentine. Mesi je pre nekoliko dana rekao zbogom Gaučosima, ali navijači Intera imaće tu privilegiju da nastave da gledaju njegove igre u nastavku sezone MLS.
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Inter u susret sa Di-Si Junajtedom ulazi sa treće pozicije na tabeli Istoka, sa 14 bodova zaostatka za vodećim Nešvilom koji je na 60 bodova. Taj zaostatak nastao je uglavnom u poslednjih pet rundi tokom kojih je Inter imao jedan poraz uz četiri remija.
"Imamo veoma jasnu ideju šta želimo i čemu stremimo. defanzivno moramo da budemo mnogo bolji, igramo sa ekipom koja je oslanja na tranziciju i veoma je opasna u tim situacijama, tako da moramo dobro da se branimo. Naravno, ne smemo da izgubimo iz vida da moramo da preuzmemo inicijativu i damo sve da dobijemo meč. Moramo što pre da se vratimo na pobednički kolosek, nadam se da ćemo to uraditi već na ovoj utakmici", kaže trener Intera iz Majamija Kristijan Kili Gonzales.
01.30: (1,45) Inter Majami (4,40) DC Junajted (6,00)
Što se tiče Mesija, on će svakako biti udarna pesnica, a Gonzales poziva navijače da uživaju u ovom što je ostalo od njegove karijere.
"Taj optoštajni meč je bio jako napet i emotivan. Neko sam ko mu je blizak, ali taj momenat je bio samo njegov. Bilo je jako važno da uživa u svemu. Rekao sam mu, uživaj, upijaj svu tu ljubav, ne samo ljudi iz Argentine, već iz celog sveta. nedostajaće mu taj dres, ali on je ovde sa nama i pozivam sve da uživaju u njegovoj igri dok mogu. Svima će nedostajati kada se jednog dana bude povukao", uveren je Gonzales.
Izlišno je govoriti koliki je uticaj Mesi imao na sve oko sebe, pre svega u reprezentaciji i klubovima u kojima je igrao, tako je i sada u Interu.
"Leo je neko ko od svojih kolega, ali i svih nas zahteva sto odsto u svakom pogledu. Rođeni je takmičar. Vidi se to na svakom treningu, čudesan je. Ima 39 godina i stalno traži nove izazove. To je sjajno za sve, ne samo kolege iz tima, već i nas iz stručnog štaba. Gira vas da svakog dana budete bolji", dodao je Gonzales.
Što se tiče nastavka sezone, Gonzales kaže da je cilj da se što pre dođe do vrhunske forme.
"Na dobrom smo mestu. Momci koji su se vratili sa reprezentativnih obaveza su u redu. Trenirali smo jako dobro, ali moramo da se vratimo na put pobeda. Imamo nekoliko mečeva da se uigramo i u finalni deo sezone stignemo u top formi. Ostaje da korigujemo neke detalje kako bismo bili najbolji mogući tim", zaključio je trener Intera.
Di-Si Junajted je trenutno na 11. mestu i u poslednjih pet kola ima jednu pobedu uz po dva poraza i remija.
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MLS
Subota
Toronto - Montreal u toku
Čikago - Njujork Siti u toku
Nedelja
01.30: (1,38) Filadelfija (4,50) Solt Lejk (7,50)
01.30: (2,25) Šarlot (3,50) Dalas (2,85)
01.30: (1,93) Nju Ingland (3,50) Sijetl (3,60)
01.30: (1,45) Inter Majami (4,40) DC Junajted (6,00)
01.30: (2,30) Atlanta (3,50) Sinsinati (2,75)
01.30: (2,05) Orlando (3,50) Kolumbus (3,25)
01.30: (2,60) Njujork Red Buls (3,50) San Dijego (2,45)
02.30: (2,30) Kanzas Siti (3,50) Portland (2,75)
02.30: (2,10) Minesota (3,35) Hjuston (3,25)
02.30: (3,60) Ostin (3,45) Nešvil (1,95)
03.30: (1,90) Kolorado (3,50) San Hoze (3,70)
04.30: (2,35) Los Anđeles (3,40) Vankuver (2,75)
Ponedeljak
01.00: (1,55) Sent Luis (4,10) LA Galaksi (5,20)
*** kvote su podložne promenama