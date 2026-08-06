Goreće Poljud 20. avgusta: Hajduk razmontirao Žalgiris, za sedam dana gledaće u pravcu Švedske
Vreme čitanja: 4min | čet. 06.08.26. | 21:06
Mogu i Splićani jednom bez trzavica, spakovali čak pet golova u mrežu Litvanaca i zato ih nije pogodio gol Srbina Nikole Petkovića
Dila Gori iz Gruzije, Gzira sa Malte, Tobol iz Kazahstana, Ružomberok iz Slovačke i Dinamo Tirana iz Albanije... Svi oni izbacivali su Hajduk iz Splita sa međunarodne scene u prethodnih desetak godina i zato je jasno zašto navijači hrvatskog predstavnika imaju traume od klubova nižeg renomea od svog. Ipak, može nekad i Hajduk bez trzavica, kao na primer večeras protiv Žalgirisa.
Trijumfovao je Hajduk u Litvaniji 5:2 (2:1) u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija i tako jednom nogom zakoračio u plej-of za treći evropski kup po kvalitetu. Jedan od dva pogotka za Žalgiris dao je srpski fudbaler Nikola Petković, dok je drugi dao baš bivši igrač Hajduka Marko Capan, ali je na drugoj strani raspoložen bio Mihele Šego sa dva gola, dok su po jedan dali Adrion Pajaziti, Rokas Pukštas i Dalison De Almeida.
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Nema nikakve dileme da će Hajduk proći u plej-of za Ligu konferencije, a tamo će pokušati da se prvi put posle 16 godina plasira u grupnu/ligašku fazu i dočeka septembar u Evropi. Da bi to učinio, moraće da prebrodi i Rakov iz Poljske ili Hamarbi iz Švedske. Večeras su dva tima odigrala 0:0 u Poljskoj i zato će navijači Hajduka sve oči narednog četvrtka usmeriti na ono što se bude dešavalo na stadionu Hamarbija. Prvi meč plej-ofa igraće se na Poljudu 20. avgusta, dok bi revanš bio na programu 27. u Švedskoj ili Poljskoj.
Jedan od neočekivanijih raspleta u evro-kvalifikacijama ovog leta moglo bi da bude neplasiranje Karabaga u evropsku jesen. Azerbejdžanski klub koji je prošle sezone igrao nokaut-fazu Lige šampiona nalazi se pred eliminacijom u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Karabag je prethodno eliminisan od CSKA iz Sofije u kvalifikacijama za Ligu Evrope, a danas je poražen od Dinamo Kijeva 1:0 na neutralnom terenu u poljskom gradu Lublinu. Jedini gol na utakmici dao je Matvej Ponomarenko u 10. minutu.
Poput Hajduka, pitanje prolaza u plej-of Lige konferencija je već posle prve utakmice rešio i Kopenhagen. Danci su rutinski izašli na kraj sa Debrecinom i trijumfovali u Mađarskoj 3:0. Najzaslužniji za pobedu Kopenhagena bili su Brazilci Gabrijel Pereira i Robert, strelci iz prvog poluvremena. Konačan rezultat postavio je u nadoknadi Andreas Kornelijus.
Vredi istaći i da je čak i Andora na pragu toga da ima predstavnika u plej-ofu za Ligu konferencija, pošto je Inter Eskaldes pobedio na domaćem terenu protiv Flore iz Talina 2:0. Ako zadrže dva gola prednosti na gostovanju u Estoniji, Inter Eskaldes će imati realne šanse da ispiše istoriju fudbala u Andori, jer će u plej-ofu udariti na boljeg iz dvomeča Drita (takozvano samoproklamovano Kosovo) - Tre Fiori (San Marino). Podsetimo, samo klubovi iz Andore, San Marina i Crne Gore nisu nikada do sada imali predstavnika u grupnoj ili ligaškoj fazi nekog od evropskih takmičenja.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE – 3. KOLO (PRVE UTAKMICE)
Utorak
Auda – Dinamo Siti 1:0 (0:0)
/Diediu 68/
Sreda
Bran - Apolon Limasol 0:1 (0:1)
/Ožbolt 22/
Panatinaikos - CSKA Sofija 1948 1:1 (1:1)
/Jagušić 21 – Rusev 31/
Četvrtak
Inter Turku - Vaduz 2:1 (1:0)
/Štark ag 22, Ahiabu 68 - Šorgić 63/
Jablonec - RFS Riga 2:0 (1:0)
/Čanturišvili 18, Polidar 53/
Helsinki - Madervel 1:1 (0:0)
/Puki 71 - Masvanhise pen 64/
Noa - Sion 2:2 (2:1)
/Fereira 5, Manveljan 20 - Boteli 13, Šuaref 57/
Paide - Rapid Beč 1:4 (0:1)
/Luts 41 - Bola pen 5, Haidara 83, 90+4, Dal 85/
Kluž - Tromse 0:5 (0:3)
/Larsen 5, 20, Dalkvist 27, 61, 74/
Debrecin - Kopenhagen 0:2 (0:2)
/Gabrijel Pereira 21, Robert 35, Kornelijus 90+1/
Rakov - Hamarbi 0:0
Geteborg - Gent 0:1 (0:1)
/Gur 45/
Žalgiris - Hajduk Split 2:5 (1:2)
/Petković 34, Capan 86 - Šego 5, 44, Pajaziti 56, De Almeida 73, Pukštas 75/
Dinamo Kijev - Karabag 1:0 (1:0)
/Ponomarenko 10/
Inter Eskaldes - Flora Talin 2:0 (1:0)
/Šuaib 5, Berlanga 62/
FK Riga - Đer 1:0 (1:0)
/Seljem ag 3/
Šerif - Sent Galen 1:3 (0:0)
/Pineda 89 - Hunciker 63, Frokaj 70, Vicig 90+3/
Beitar Jerusalim - Austrija Beč 1:2
/Muhe 19 - Marković 45, Šaljić 70/
Hapoel Tel Aviv - GKS Katovice 2:0 (2:0)
/Turijel 5, Alkukin 18/
Ajaks - Šelburn 3:1 (2:0)
/Godts 5, Vajndal 22, Dolberg 50 - Keli 84//
Tvente - Dunajska Streda 6:0 (2:0)
/Rots 7, Pjaca 11, Veidman 48, Bruns 56, Zeruki 64, Proper 78/
Valur - Nordsjeland 0:2 (0:1)
/Bertelsen 30, Rojkjer pen 77/
Braga - Dinamo Minsk 1:0 (1:0)
/Orta pen 45/
Borac Banjaluka - ML Vitebsk 1:0 (1:0)
/Savić 14/
Lugano - Runavik 2:0 (1:0)
/Pilstrom 7, Berens 80/
Bohemijans - Midtjiland 0:2 (0:1)
/Frankulino 28, Biskov 77/
Rijeka - Ilves 1:0 (1:0)
/Janković 16/
Tre Fiori - Drita 1:4 (0:0)
/Prandeli 56 - Ovouka 61, Manaj 63, Krasnići 82, 90+3/
Partizan - Tobol 2:0 (1:0)
/Sek 32, Zubairu 65/
Hibernijan - Škendija 2:1 (0:0)
/Elding 73, O'Hora 90+1 - Gjorgjievski 76/