Tri ekipe čekale da propadne Lenardov trejd
Vreme čitanja: 2min | pon. 21.09.26. | 10:38
Kavaj hteo samo u Toronto ili Sparse, iako San Antonio nije ni bio zainteresovan za njega, niti se pominjao u bilo kom trenutku
Čitava letnja saga oko Kavaja Lenarda mogla je da dobije potpuni zaokret u celoj priči. Krilni košarkaš bio je pod istragom NBA lige zajedno sa Los Anđeles Klipersima, pošto su mu plaćali "ispod stola" jedan deo novca od prvog ugovora koji je potpisao sa timom iz grada anđela, zbog čega je franšiza žestoko kažnjena. Ispalo je na kraju da su samo Klipersi krivi za sve to jer su hteli da prevare oduvek uspostavljeni sistem NBA lige, zbog čega su ostali bez narednih pet pikova prve runde i gazda Stiv Balmer kažnjen je sa 30.000.000 dolara.
Lenard je udaren po džepu takođe, ali tek sa 700.000 dolara, pa je i više nego dobro prošao u celoj ovoj priči. Spakovao je kofere i otišao u Kanadu, pošto se vratio u Toronto Reptorse, a mogao je da ode i na drugu stranu. Pratile su ekipe tokom leta kako će se sve završiti i da li će biti poništen trejd u redove šampiona iz 2019. godine, što se na kraju nije desilo. Mada, zanimljivo bi bilo da je prešao i u neku drugu zainteresovanu ekipu.
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Kako prenosi uvek dobro obavešteni Mark Stajn – Majami Hit, Minesota Timbervulvsi i Detroit Pistonsi pratili su situaciju oko iskusnog krilnog košarkaša. Tražio je Majami još jednu zvezdu da upari sa Janisom Adetokunbom i Bemom Adebajom, što bi bilo posebno zanimljivo, ali tu ostaje pitanje da li bi uopšte imao tim sa Floride šta konkretno da ponudi Klipersima za Lenarda. Sada bi im dobro legli pikovi, što su mogli i Timbervulvsi i Pistonsi da im pošalju. Ima logike i što su u Minesoti hteli da dovedu Kavaja, posebno jer su tokom leta jurili Janisa i potrebna im je još jedna superzvezda da budu pravi kandidati za titulu, kao i Pistonsi, gde bi bio prava nadogradnja na mladi i talentovani tim.
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Ipak, prošao je trejd u Toronto, a prema informacijama pomenutog novinara, verovatno ne bi ni hteo da ide Lenard tamo. Ima još godinu dana ugovora i zaradiće 50.300.000 dolara, pa ne bi hteo da potpiše novi sa nekom od ekipa, što bi značilo da bi ga samo "iznajmili" na jednu sezonu. To nikako ne bi bilo pametno ni za jedan tim, zbog čega su možda i imali sreće da nije propala razmena sa Reptorsima.
Lenard je imao samo jednu ideju, prelazak u Toronto i da potpiše produžetak ugovora sa njima. Bila je tu i rezervna opcija jer Stajn prenosi da bi samo još sa San Antonio Sparsima potpisao dugoročnu saradnju, ali se prošlosezonski finalista nije ni pominjao tokom cele priče. Niti su bili zainteresovani.
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Kavaj je prošle sezone prosečno beležio 27,9 poena, 6,4 skoka i 3,6 asistencija po utakmici na 65 odigranih mečeva.