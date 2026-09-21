Tri ekipe čekale da propadne Lenardov trejd

Kako prenosi uvek dobro obavešteni Mark Stajn – Majami Hit, Minesota Timbervulvsi i Detroit Pistonsi pratili su situaciju oko iskusnog krilnog košarkaša. Tražio je Majami još jednu zvezdu da upari sa Janisom Adetokunbom i Bemom Adebajom, što bi bilo posebno zanimljivo, ali tu ostaje pitanje da li bi uopšte imao tim sa Floride šta konkretno da ponudi Klipersima za Lenarda. Sada bi im dobro legli pikovi, što su mogli i Timbervulvsi i Pistonsi da im pošalju. Ima logike i što su u Minesoti hteli da dovedu Kavaja, posebno jer su tokom leta jurili Janisa i potrebna im je još jedna superzvezda da budu pravi kandidati za titulu, kao i Pistonsi, gde bi bio prava nadogradnja na mladi i talentovani tim.

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Ipak, prošao je trejd u Toronto, a prema informacijama pomenutog novinara, verovatno ne bi ni hteo da ide Lenard tamo. Ima još godinu dana ugovora i zaradiće 50.300.000 dolara, pa ne bi hteo da potpiše novi sa nekom od ekipa, što bi značilo da bi ga samo "iznajmili" na jednu sezonu. To nikako ne bi bilo pametno ni za jedan tim, zbog čega su možda i imali sreće da nije propala razmena sa Reptorsima.

Lenard je imao samo jednu ideju, prelazak u Toronto i da potpiše produžetak ugovora sa njima. Bila je tu i rezervna opcija jer Stajn prenosi da bi samo još sa San Antonio Sparsima potpisao dugoročnu saradnju, ali se prošlosezonski finalista nije ni pominjao tokom cele priče. Niti su bili zainteresovani.

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Kavaj je prošle sezone prosečno beležio 27,9 poena, 6,4 skoka i 3,6 asistencija po utakmici na 65 odigranih mečeva.