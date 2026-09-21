Problemi za Holandiju pred dvomeč sa Srbijom: Posle Klajverta otpao i Malen

Kažemo – veliki udarac, jer Malen je bio standardan u prvom timu Holandije tokom Mundijala, pokrivao i pozicije desnog krila i centarfora što sa velikim uspehom igra u Rimu, pa je ove sezone dao već šest golova u Seriji A. Klajvert je i inače bio rezervista, ove sezone je dao dva gola za Bornmut.

Dobra vest za Ćavija je što je startni golgeter Brajan Brobi bio odličan u porazu Sanderlenda od Mančester Sitija, postigao het-trik i od Bi-Bi-Sija dobio čistu “desetku” za svoje izdanje. On je dakle siguran u timu.

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Umesto Klajverta i Malena naknadni pozivi otišli su na adresu Meksa Merdinka i Gusa Tila. Merdink je centarfor AZ Alkmara, ove sezone je postigao četiri i namestio dva gola, a mogao bi da dobije šansu da debituje za Lale. Jeste ga ranije zvao i Ronald Kuman, ali je bio prinuđen da otkaže zbog povrede. Til ima osam utakmica u narandžastom dresu, igra kao ofanzivni vezni za PSV, takođe ima dobru statistiku i četiri gola uz asistenciju na startu ove sezone.

Podsetimo, Ćavi će na klupi Holandije debitovati 24. septembra protiv Nemačke, tri dana kasnije će odmeriti snage sa Srbijom u Beogradu, dok ga 1. u 4. oktobra čekaju mečevi sa Grčkom u Atini, te Srbijom u Ajndhovenu.