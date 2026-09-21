Pet nedelja Alberta Rijere: Kako do pete brzine ako si dovoljno brz i u trećoj?

Rijera od svog dolaska na klupu Crvene zvezde vodi i neku vrstu psihološke igre sa medijima i celokupnom javnošću. Onda kada su svi nezadovoljni, on kaže da je zadovoljan, a kada je utisak generalno dobar, kao nakon sinoćne pobede nad Radničkim iz Niša, on iskaže nezadovoljstvo. Očigledno je bivši igrač Liverpula vrlo dobro svestan koliko sve što odjekne u javnosti ima uticaj na svlačionicu i igrače, pa im ne dozvoljava ni da potonu, ali ni da se previše uzdignu onda kada su neke stvari odrađene na pravi način.

„Posle pet veoma intenzivnih nedelja: devet utakmica, sedam pobeda, jedan remi, jedan poraz. Reprezentativna pauza, vreme da se napune baterije“, poručio kasno sinoć Rijera na svom Instagram profilu uz nekoliko fotografija iz prethodnog perioda, ali i pogled na tabelu Mozzart Bet Superlige, gde je Crvena zvezda otišla drugoplasiranoj Vojvodini na šest bodova udaljenosti.

Španski stručnjak je na sinoćnoj konferenciji za medije praktično započeo Zvezdinu borbu sa samom sobom. Onu koju nijedan trener pre njega u novijoj istoriji nije dobio. Želi da natera ekipu da u Mozzart Bet Superligi igra sa višim intenzitetom, ne obazirući se na protivnika i njegov način igre, jer je očekuje potpuno drugačiji ritam na evrosceni. To neće biti nimalo lagan posao, jer je prilično teško bilo koga naterati da trči brže, da se pomera brže ili da pravi brže reakcije, onda kada to nije neophodno da bi se nadmudrio protivnik.

„Dinamičnije znači iznenaditi protivnika, malo više menjati pozicije. I videli smo danas malo više toga. Ali moram da kažem da nisam zadovoljan ritmom. Sa ovim ritmom koji smo danas igrali u Evropi to nije dovoljno. Moram da budem iskren prema klubu, moram da budem iskren prema svojim igračima, jer moram da zahtevam više. Sa drugom brzinom, možda je ovde danas to dovoljno, ali u Evropi morate da ubacite u petu brzinu. I to je ono što sam rekao na poluvremenu. Rekao sam: „Zaboravite na protivnika.“ Ono što moramo da uradimo jeste da igramo za sebe, da podignemo ritam, da igramo drugim ritmom, tako ćemo biti spremni za Evropu. U redu, moramo da igramo prvenstvene utakmice, ali ritam je za mene bio nizak, i igrači to već znaju, moramo to da popravimo“, rekao je Rijera posle utakmice.