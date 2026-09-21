Pet nedelja Alberta Rijere: Kako do pete brzine ako si dovoljno brz i u trećoj?
Vreme čitanja: 4min | pon. 21.09.26. | 10:31
Španac crveno-bele vodio na devet utakmica, ostvario sedam pobeda, remi i jedan bolan poraz
Albert Rijera je navršio pet burnih nedelja na klupi Crvene zvezde, pa je došao trenutak za prvi presek. Ne i za prvu ozbiljniju procenu njegovog rada, jer će crta biti podvučena tek krajem decembra ove godine. Iako je tu samo mesec i po dana, Španac je na klupi srpskog šampiona prošao mnogo toga i osetio dve strane medalje. Na devet utakmica je ostvario osam pobeda, uz po jedan remi i poraz. Sam poraz kao poraz ne bi bio bitan da nije imao takvu težinu, da nije bio jedan od najtežih u istoriji kluba na evrosceni, da nije stigao posle pobede od 3:0 u prvom meču, u utakmici koja je na neki način trebalo da spasi situaciju u neuspešnim evropskim kvalifikacijama. Ali od tog meča u Plzenju prošlo je mesec dana, pa su se Rijera i svi u Ljutice Bogdana, uz neprijatne grimase na licu, okrenuli novim obavezama.
Bivši trener Celja i Ajntrahta je u ovih devet utakmica iskoristio priliku da isproba ne samo sve igrače koje ima u rosteru, već i da nekima proveri sposobnosti igranja na različitim pozicijama. Neki koji su bili precrtani više nisu, čime je pojačao konkurenciju u borbi za tim. Ali šta je probao, probao je. Vremena više nema. Crvena zvezda ima čak 14 reprezentativaca, pa u naredne tri nedelje neće biti mogućnosti za dodatno uigravanje i usvajanje novih detalja. Koliko je iz trenerskog ugla dobro što je prvi meč Lige konferencije protiv Lugana tek 15. oktobra, toliko je i nezahvalno što sledi nikad duži reprezentativni prozor. Međutim, sa psihološke strane, možda igračima Crvene zvezde bude i prijala takmičarska pauza u klubu nakon dva furiozna meseca, u kojima su doživeli pravi rolerkoster emocija: Velika uzbuđenja, ogromna razočarenja, ali i promenu trenera.
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Rijera od svog dolaska na klupu Crvene zvezde vodi i neku vrstu psihološke igre sa medijima i celokupnom javnošću. Onda kada su svi nezadovoljni, on kaže da je zadovoljan, a kada je utisak generalno dobar, kao nakon sinoćne pobede nad Radničkim iz Niša, on iskaže nezadovoljstvo. Očigledno je bivši igrač Liverpula vrlo dobro svestan koliko sve što odjekne u javnosti ima uticaj na svlačionicu i igrače, pa im ne dozvoljava ni da potonu, ali ni da se previše uzdignu onda kada su neke stvari odrađene na pravi način.
„Posle pet veoma intenzivnih nedelja: devet utakmica, sedam pobeda, jedan remi, jedan poraz. Reprezentativna pauza, vreme da se napune baterije“, poručio kasno sinoć Rijera na svom Instagram profilu uz nekoliko fotografija iz prethodnog perioda, ali i pogled na tabelu Mozzart Bet Superlige, gde je Crvena zvezda otišla drugoplasiranoj Vojvodini na šest bodova udaljenosti.
Španski stručnjak je na sinoćnoj konferenciji za medije praktično započeo Zvezdinu borbu sa samom sobom. Onu koju nijedan trener pre njega u novijoj istoriji nije dobio. Želi da natera ekipu da u Mozzart Bet Superligi igra sa višim intenzitetom, ne obazirući se na protivnika i njegov način igre, jer je očekuje potpuno drugačiji ritam na evrosceni. To neće biti nimalo lagan posao, jer je prilično teško bilo koga naterati da trči brže, da se pomera brže ili da pravi brže reakcije, onda kada to nije neophodno da bi se nadmudrio protivnik.
„Dinamičnije znači iznenaditi protivnika, malo više menjati pozicije. I videli smo danas malo više toga. Ali moram da kažem da nisam zadovoljan ritmom. Sa ovim ritmom koji smo danas igrali u Evropi to nije dovoljno. Moram da budem iskren prema klubu, moram da budem iskren prema svojim igračima, jer moram da zahtevam više. Sa drugom brzinom, možda je ovde danas to dovoljno, ali u Evropi morate da ubacite u petu brzinu. I to je ono što sam rekao na poluvremenu. Rekao sam: „Zaboravite na protivnika.“ Ono što moramo da uradimo jeste da igramo za sebe, da podignemo ritam, da igramo drugim ritmom, tako ćemo biti spremni za Evropu. U redu, moramo da igramo prvenstvene utakmice, ali ritam je za mene bio nizak, i igrači to već znaju, moramo to da popravimo“, rekao je Rijera posle utakmice.
Ali kako doći do pete brzine, kada ste i u trećoj dovoljno brzi za rivale da bez većih problema prvi stignete do cilja? Ono što je dobro jeste što u domaćem šampionatu ima sve više timova koji insistiraju na intenzitetu, a ako je nešto dobro nakon ove tri nedelje pauze jeste što će Crvena zvezda u uvertiri meča sa Luganom ići na megdan Radničkom iz Kragujevca. Šumadinci pod vođstvom Feđe Dudića konstantno insistiraju na dinamici, pritisku i kretnji bez lopte, što će predstavljati veoma zahtevan izazov za crveno-bele pred premijeru u novom evropskom takmičenju. Međutim, upravo je to ono što je Rijera tražio od mečeva domaćeg prvenstva.
Crvena zvezda će naredne tri nedelje iskoristiti za regeneraciju. Slede četiri dana pauze, tri dana rada, pa još dva slobodna. U međuvremenu će igrači koji ostaju u Beogradu odigrati jedan prijateljski meč, nakon čega sledi sedmica za pripremu meča na Čika Dači, a ujedno i zagrevanje za put u Lugano.